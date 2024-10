Sokszor megtapasztalom, hogy vannak még jó emberek. Egy idősebb ismerősöm rendszeresen hozatja az ebédet. Egyik nap a családja elvitte kirándulni, és este meg is feledkezett az ételesről. Másnap még az élmények hatása alatt volt, nem gondolt az ételesre. Ráadásul újabb programja akadt. Így amikor érkezett az újabb napi étellel a kiszállító, azt látta, hogy nincs kint üres ételes, sőt, még a tegnapi is érintetlen. Hiába kopogott, nem volt reakció. Ekkor jött számomra a meglepő fordulat, az ételes kiszállító cégtől felhívták az ismerősömet, hogy minden rendben van-e vele. Szerintem ez egy nagyon kedves gesztus volt a cég részéről, hogy utánajártak, minden rendben van-e az idős hölggyel. Nemcsak a pénzt nézik, számukra az ember is fontos.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock