Az utolsó utáni pillanatban érkezett meg a csapadék a már-már történelmi aszály után. Hónapok óta tulajdonképpen porzott a fél ország, a mezőgazdasági szereplők egy része válságos állapotba került. A közhelyesen hangzó „májusi eső aranyat ér” után talán egy új közmondást kell majd bevezetnünk: „a szeptemberi eső életet ment”. Ugyanis a szakemberek álláspontja szerint a következő években hasonló nyarak várnak ránk, így fel kell készülnünk arra, hogy a nyári hónapokban csak mutatóba jut majd némi csapadék. Az is csak időnként és helyenként.

Aszály után ár

Forrás: MW

Az idei aszálynak Boris vetett végett. De nem is akárhogy, azóta is azt nyögi fél Közép-Európa. A sok helyen pusztító árvízeket okozó ciklon kialakulására egyszerű a magyarázat. Az idei nyári hőhullámok és a rekordmeleg tengervíz okolható mindezért. No, meg persze az északi hideg légtömegek. Ez a két erő ha találkozik, bármikor keletkezhetnek hasonló légörvények. És vélhetően fognak is a következő években.

Súlyos áradás pusztít a környező országokban, és már hazánkban is megszólalt az a bizonyos vészharang. A Duna – hazai értelemben vett – felső szakaszát napokkal ezelőtt elérte az árhullám, és már a fővárosi területeken is komoly gondokat okoz. Bács-Kiskunban talán Baja környékén a legnagyobb az aggodalom, ott is kiemelt küzdelem folyik az érkező áradással szemben. A vízügyi szakemberek becslése szerint kedden tetőzhet az ár Bajánál. Tehát messze még a vége.

Aszály ide vagy oda, azt hiszem, senki sem ilyen lezárásra számított a pokoli nyár után. Kitartást a gátakon szolgáló hivatásos és civil szakembereknek, önkénteseknek!