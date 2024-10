Idén tavasszal egy kisbolttal gazdagodott az a kertvárosrész, ahol a családommal élek. Az új üzletnek azt gondolom elsősorban a háziasszonyok örülnek a legjobban, hiszen nem kell autóba vagy kerékpárra ülni, ha éppen elfogyott valami a kamrából, ha sürgősen szükség lenne egy tejfölre, lisztre, vagy éppen friss kenyérre. A kisboltunkban szinte minden van, amire egy háztartásban szükség lehet. Az eladók kedvesek, a bolt környezete szép és tiszta. Nincsenek sokan, nem kell sorban állni és a kasszánál várakozni sem. Ugyanakkor a bolt jó találkozási pont is. Mióta oda járok, jobban megismertem a környékben lakókat, hiszen a boltban óhatatlanul is szóba elegyedünk egymással. A kisgyermekes anyukák is szívesen sétálnak a csöppségeikkel a boltba. A közös bevásárlás nagy élmény a gyerekeknek is.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

De nem mindenki ilyen szerencsés mint mi. Sok helyen ugyanis nem, hogy bolt nyitásról, hanem a kisboltok bezárásáról szólnak a hírek. A statisztikai hivatal összesítése szerint 2023 nyarának közepén 110 253 kisbolt működött országszerte, év végére viszont 106 296-ra csökkent ez a szám. Békés, Baranya, Nógrád és Pest vármegyében zárt be a legtöbb bolt. Ezek a számok azért is riasztóak mert egy kis településen létfontosságú a boltok megléte. Sok kis faluban nincs már iskola, óvoda, de még kocsma sem. Ha a bolt is bezár, az hosszútávon a település elnéptelenedéséhez vezethet.

Ezt felismerve indult el a falusi kisboltok állami támogatása a Magyar Falu Program negyedik pilléreként. Ennek keretében már több ezer kisbolt kapott támogatást. Ugyanakkor a piaci rést felismerve egyre több településen tűnnek fel ismét az úgynevezett mozgóboltok. A mozgó árusok előre meghatározott időszakban jelennek meg a kis falvakban, hogy kiszolgálják a vásárlókat.

Nem vagyok szakértő a témában, így nem tudom mi a megoldás a kisboltok megmentésére. Mindenesetre én a hűségemmel támogatom a mi boltunkat. Nem csak gazdasági, de környezetvédelmi szempontból is fontosnak tartom, hogy az alapvető élelmiszereket és a friss pékárut ne a tőlünk legtávolabbi szupermarketben vegyem meg.