Nem kell mindig jól járni! – ez a mondat gyakran elhangzik a Balázsék reggeli rádióműsorában. Eszembe is jutott a minap, amikor a palackvisszaváltó automata bevette a flakonokat, majd kiírta, hogy 9 darab 450 forint. Rányomtam a fizetés gombra, és ahelyett, hogy választhattam a biléta vagy a felajánlás között, jelezte egy pillanat leforgása alatt, hogy 0 forint jár nekem. Nem először járultam a géphez, mindig jól működött. Szerencsére megőriztem a higgadtságomat, jeleztem a bolti dolgozóknak. Megnézték a gépet, kinyitották, nem találtak hibát, de amint visszazárták volna, a gép megmakacsolta magát, és folyamatosan hibát jelzett. Kb. 20 perc után feladtam, mert láttam, nem nagyon tudnak mit kezdeni vele. Akár dühönghettem is volna, de elfogadtam, most éppen nem jártam jól. Vannak ilyen napok, amikor kár harcolni, van, amit veszteni kell.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció