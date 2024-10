Az utóbbi években divatba jött, hogy nagy vállalatok támogatásával ingyenes koncerteket rendeznek Kecskeméten is. Ez jó a közönségnek, jó a cégnek is, a nevük hallatán pozitív élmények kapcsolódnak majd hozzá. Most az Univernek lehet hálás a közönség, hiszen nem is akárkit, a Halott Pénz együttest hívták szombat estére. Garantáltan lesz tömeg a főtéren. Az Univer az Erős Pista Feszt keretében a koncert mellett, idén is megszervezte a gyárlátogatásokat, mely szintén sokaknak, talán más korosztálynak, de nagy élmény. Nem beszélve arról, hogy bárki részesévé válhatott az élő Balázsék reggeli rádiós műsornak csütörtök reggel a főtéren. Ha jövőben Erős Pistát veszek, biztosan eszembe jutnak. Köszönjük.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció