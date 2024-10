Mindig kíváncsian olvasom azokat a TOP10-es listákat, mely magyar ételeket nem szeretik a külföldiek. A pacalt mindig ott van, és ezt részben megértem, főként a mediterrán térségben élők részéről, akiknek a könnyed halas finomságokhoz szokott gyomrukat hamar megüli. De nem bánom, több marad nekem a pacalból. Az újabb nem szeretem magyar ételek listáján viszont most kettő is van, amivel egyetértek. Én szinte bármit megeszek a krumplin kívül, de egy borlevessel nem tudok mit kezdeni, értelmezhetetlen számomra. Ott szerepel a Stefánia szelet is, mellyel szintén egyetértek. Ez az étel nekem sem megy le a torkomon. Se az állaga, se a színe nem csábít. Így ezeket én is meghagyom azoknak, akik viszont imádják.

Fotó: Mindmegette.hu