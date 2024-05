Számomra kétségkívül a nyár közeledtének egyik legjobb velejárója, hogy bizony már egész sokáig van világos. Nem bújik el késő délutánra a Nap a szemünk elől. Üdítő élmény, hogy este 7 órakor még bátran kiülhetek a teraszra olvasni egy jó könyvet vagy épp kártyázni a férjemmel, mert tudom, hogy nem fog tíz perc múlva besötétedni. Jól esik egy húzós munkanap végén még a szabad levegőn élvezni a kikapcsolódás örömét. Sőt, igazából még az esti főzés is jobban esik, mert nem érzem úgy, hogy már a végéhez közeledik a nap. Még, ha így is van. Napfényben fürödve könnyebben gyűjtök energiát a kötelező feladatok elvégzéséhez is, ami nagyban megkönnyíti a hétköznapokat.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció