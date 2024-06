Szombati piacolásunk alkalmával kissé meglepetten szembesültünk vele, mennyiféle gyümölcs és zöldség van az asztalokon. A meleg időnek köszönhetően sok zöldség és gyümölcs korábban érik, ilyen például a kukorica és a szilva. Miközben már ehetünk dinnyét és sárgabarackot is. Natúran, turmixként, levesként, süteménybe is szívesen használom és fogyasztom ezeket a természetesen édes vagy épp savanykás finomságokat. Mohó énem kifejezetten örül ennek a bőségnek, bármennyire is tisztában vagyok vele, hogy meglesz ennek a böjtje. Mégis butaságnak tartanám, nem élvezni azt, ami éppen van, és minél változatosabb módon étkezni ezeknek a gyümölcsöknek a felhasználásával.

Gyümölcssokk

Fotó: shutterstock.com / illusztráció