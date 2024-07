A hétvégén volt szerencsém részt venni az egyik legnagyobb magyar sportrendezvényen, a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több százezer ember, rengeteg magyar, és talán még annál is több külföldi érdeklődő figyelte, ahogyan szelik a köröket az autóversenyzők. A két nap alatt több élethelyzetre is figyelmes lettem. Mielőtt ezekbe belekezdenék, leszögezném, távol áll tőlem, hogy egy-egy jelentből messzemenő, általános következtetést vonjunk le egyes országok szurkolóiról – főleg, ha azok negatívak. Na de nézzük, ki hogyan reagált egyes helyzetre.

Multikultúra-figyelő

A főbb bonyodalmak a hazajutásnál voltak, amikor több tízezer autó akarja elhagyni a helyszínt, rendőr legyen a talpán a forgalomirányítás közben. Nem is mindig volt sikeres a folyamat, volt, hogy az egyik barátom irányította az autókat, hogy a szirénázó tűzoltó elférjen. Magyar, román, cseh és horvát autó készségesen állt arrébb egy civil utasítására, ám a lengyel mutatta, ki nem áll a sorból. Hosszú időbe telt, mire a mögötte egyre hangosabban szirénázó tűzoltó és a barátom kézjeleinek nyomására végre arrébb állt. E szituációt megelőzte az, hogy egy holland rendszámú autó – melynek sofőrjével össze is néztem, reménykedve, hogy kienged – úgy állt be az egyik kereszteződésbe, hogy ő a sorban percekig nem tudott tovább haladni, de tőle mi és a mögöttünk álló kb. 15-20 autó sem tudott a másik irányba kifordulni.

A lelátórészen rengeteg kukászsákot tettek ki a szervezők, szemeteléssel nem is találkoztam, kivéve egy szlovák csoport otthagyott zacskóit, üres flakonjait. A futam előtt szólt a magyar Himnusz, melyet fel is konferáltak. Mellettünk dánok, portugálok és franciák is azonnal felálltak, még a sapkát is levették, a narancssárgamezes hollandok nagyobb csoportja viszont ülve maradt.

Még egy érdekesség: nem vettem észre, ahogy leejtem a napszemüvegemet, viszont ezt egy magyar látta, ahogyan azt is, hogy egy német azonnal el akarta tenni magának. A magyar férfi jelezte nekem, és végül visszajutott hozzám, ami az enyém. Hiszem, hogy a felfokozott hangulat kiválthat rossz döntéseket az emberekből.