Több lábon állni, mondhatni életbiztosítás. Több írásunkban is foglalkoztunk azzal, ahogy a maiban is, hogy akár diploma birtokában is érdemes szakmát tanulni, vagy több hivatást elsajátítani. Sosem tudhatja ugyanis az ember, mi vár rá a jövőben, milyen élethelyzetekben kell majd helyt állnia. Aki érez magában lendületet, tudásvágyat, ambíciót új szakma megtanulására, az éljen is a lehetőséggel. Sosem késő elkezdeni valami újat megtanulni, váratlant lépni. Ráadásul szinte száz százalék, hogy a befektetett energia megtérül. Ha másban nem is, legalább abban a személyiséget, önbizalmat erősíti tapasztalásban, hogy erre is képesek voltunk, és eggyel több lábra támaszkodhatunk, ha épp arra lenne szükségünk.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció