Több mint fél éve cukormentesen étkezek. Ami édesszájúként komoly önuralmat igényel tőlem, ugyanakkor sok segítséget jelent, hogy egyre több cukorhelyettesítővel készült és otthon is elkészíthető finomság létezik. Édesanyám áldott kezeinek hála gyakran élvezhetem ezeket a cukormentes süteményeket. Mostanra teljesen elszoktam már a klasszikus édes íztől. Olyannyira, hogy amikor eddig kétszer elcsábultam, és egy falat csokoládét vagy egy kis pohár üdítőt elfogyasztottam, elképesztően édesnek éreztem őket. Bármilyen hihetetlen volt is számomra, nem estek jól. Azaz, valóban minden csak megszokás kérdése. Lehet édes az élet cukrozott ételek nélkül is.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció