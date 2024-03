Tegnap gyönyörű madárcsicsergésre ébredtem, ami jó hangulatot és valami megmagyarázhatatlan derűt váltott ki belőlem. Ez a zenei élmény, amit a természet nyújtott, jó hatással volt a közérzetemre és úgy éreztem, hogy az a nap, ami így kezdődik, csakis jó lehetőségeket tartogathat számomra. Az igazi zenei kavalkád pedig még csak ezután következett, amikor is kitártam az ablakot. Különleges szimfóniának lehettem a fültanúja, ami csak úgy áradt be a szobába. A feketerigó trillázott, a széncinege csipogott és ki tudja még milyen madárfajok szálltak be a kórusba. Egy, ami biztos – nagyon szép volt, ezért én holnap is ablakot nyitok a zenének!

Tegnap gyönyörű madárcsicsergésre ébredtem, ami jó hangulatot és valami megmagyarázhatatlan derűt váltott ki belőlem.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció