A főváros egyik kerületében egyre több a macskát pórázon sétáltatók száma.

Szerintem cukik a csinos kis hámban, de abban már nem vagyok biztos, hogy ezt ők is élvezik. Emlékszem, húsz éve a barátnőm is ezzel próbálkozott. Panelcicára feltette a nyakörvet, hogy együtt sétáljanak a házak között. Amint kiértek a lépcsőházból, már rohant is Bubesz cica, a barátnőm meg utána. Majd átesett mindenen. Nagyon muris volt külső szemlélőként, bár valójában egyikük sem élvezte. Ez volt Bubesz első és utolsó panelsétája. Később kertes házba költöztek, és végre szabadon fedezhette fel az újdonságnak számító világot. Akkor már nyakörv nélkül, szabadon.