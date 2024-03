Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása. Vélhetően kevesen emlegetik ezen a néven az állampolgárok körében legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabályt, ami KRESZ néven épült a közbeszédbe. A jelenleg is érvényben lévő szabályokat 1976-ban vezették be hazánkban és most az előírások átfogó megújításán dolgoznak a szakemberek.

Fotó: Unger Tamás / illusztráció

Valamikor még általános iskolásként KRESZ-vizsgát tehettünk, hogy végre megfelelő okmányokkal ülhessünk a mopedjeinkre. Korábban is repesztettünk a földutakon a szocialista gépjárműgyártás alig 50 köbcentis járgányaival, de a kismotorra kapott vezetői engedéllyel már a közutakon is megmutathattuk, hogy „nagyfiúk” vagyunk.

Pár év múlva már a Mi az új a KRESZ-ben kiadványt forgattuk és pályaalkalmassági vizsgálatot és KRESZ-tanfolyamot követően, személygépkocsira és nagymotorra szerezhettünk jogosítványt. Nem voltunk még tizennyolc évesek, amikor bulizhattunk a friss jogsi okán, ráadásul éppen aznap a HBB koncertezett szülőhelyem piacterén, így dupla volt az öröm.

Az elmúlt évtizedek során lényegesen gyarapodott a járművek száma a közutakon és ezzel párhuzamosan a szabályszegések száma is. A közlekedők jelentős része fittyet hány az előírásokra és az egyre emelkedő bírságok sem jelentenek visszatartó erőt. A heti rendőrségi jelentésekből kiderül, hogy a súlyos tízmilliókra rúgó bírságok ellenére is sok a renitens sofőr a vármegyénkben.

A közlekedési szabályokat sajnos nemcsak a gépjárművezetők, hanem igen gyakran a kerékpárosok és különböző elektromos eszközökkel közlekedők, de még a gyalogosok is megszegik. Van olyan ország, ahol már azt fontolgatják, hogy az e-biciklizéshez is jogosítvány kell, mert a vezetői engedéllyel még nem rendelkező fiatalok nem nagyon ismerik a közlekedési előírásokat.

Tapasztalataim szerint az úttesten, járdán cikázó fiatalok mellett az elektromos kétkerekűekkel közlekedő idősek is potenciális veszélyforrást jelentenek, akikről gyakran már messziről látni, hogy képtelenek biztonságosan irányítani a közlekedésüket megkönnyítő járművüket. Hogy mi lesz a tervezett reformok eredménye majd kiderül, de bármi is lesz a változtatás, egy dolog nem változik: a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a szabálykövető magatartás az utakon.