Vége a farsangi időszaknak, kezdődik a nagyböjt. Kedvelem a farsangokat. Igaz, mi már nem a régi hagyományok miatt húzunk jelmezt, hanem a szórakozás miatt. Szerintem vidám mulatság magunkra ölteni egy másik szerepet, még ha rövid időre is. Mondhatni a mai netes avatarok elődjeként is tekinthetünk erre. A minap egy óvodás farsangon jártam, ahol az óvónők is jelmezt öltöttek, szerintem legalább annyira imádták mint a gyerekek. Az amerikai ünnepekkel nem igazán szoktam foglalkozni, de a Halloweent kicsit irigylem tőlük, nem az ijesztgetős részét, hanem a maskarába bújást. Ott a felnőttek is hatalmas örömmel tervezik már meg jó előre, mit is vesznek fel. Mindig jó érzés egy kicsit újra gyereknek lenni.