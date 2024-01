Fontos számomra, hogy a kezeim ápoltak és szépek legyenek. Ennek egyik alappillére, hogy rendszeresen járok szakemberhez, aki mindig szebbnél szebb színeket és mintákat varázsol a körmeimre. Amellett, hogy nőként igazi feltöltődéssel jár látni, ahogy új „köntöst” kapnak az ujjaim, a körmössel zajló beszélgetések is feltöltik a lelkemet. Szokták mondani, hogy az ő szakmájuk, a fodrászokéhoz, kozmetikusokéhoz hasonlóan kicsit pszichológusi hivatás is. Legalábbis abban az értelemben mindenképp, hogy gyakran türelmesen hallgatják meg vendégeik problémáit. Olykor súlyos titkokat őrizve. Az pedig tény, hogy néha már egy őszinte beszélgetés is gyógyító hatással bírhat. Kettő az egyben szakmáról van szó tehát.