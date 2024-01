Vízkereszt ünnepe után hivatalosan is megkezdődött a farsangi időszak. A legtöbb családban már le is szedték a karácsonyi díszeket. A karácsonyfák is kikerültek a kukák mellé, várva, hogy elszállítsák őket. Néhány városban a távhőszolgáltató biomasszaként hasznosítja újra őket, így járulva hozzá az otthonok fűtéséhez. Azonban van más módja is a fenyőfák újrahasznosításának, csak ezt nem mindenki tudja.

Én sem hittem volna, de ezek a már nem használt fenyőágak tökéletes táplálékul szolgálnak például a kecskéknek. Érdekes, de ezek az állatok valóban örömmel ropogtatják el a számunkra szemétnek tűnő örökzöldet. Ők kimondottan szeretik a fenyőt, legyen az luc-, normand-, fekete- vagy ezüstfenyő.

Az egyik barátnőm hívta fel erre a figyelmemet a múlt évben, aki akkor épp a közösségi médiában közzétett írásával gyűjtött ínycsiklandó fenyő-falatokat a kecskéinek. Kiderült számomra, hogy a fenyőfa tűlevelei nagyon értékes vitaminforrást jelentenek a kecskéknek, így az még jót is tesz az egészségüknek. Mivel szeretem az állatokat és a kecskesajtot is, ezért ha én egyszer élő fenyőfát fogok vásárolni, kecskevacsorának szánom majd, az egyszer biztos.