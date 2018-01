Új metálzenekarával érkezik Anneke van Giersbergen

Tiszta vizet önt a pohárba Anneke van Giersbergen: a rendkívül sokoldalú holland énekesnő az elmúlt évek műfaji kísérletezései után most visszakanyarodik progresszív metál gyökereihez, melyekre a Gatheringgel töltött évekből emlékezhetünk.

Most az énekesnő Hollandia legjobb metálzenészeit gyűjtötte maga köré, és VUUR néven adta ki első albumát. Az együttes lemezbemutató koncertjét február 18-án láthatjuk Budapesten, az A38 Hajón, a lengyel Votum bemutatkozása után.

A holland énekesnő, Anneke van Giersbergen egyike a legkeményebben dolgozó zenészeknek. Egyben azon előadók közé tartozik, akiket a közönség erősen beskatulyázott egy bizonyos zenei műfajba: sokan mind a mai napig elsősorban a búskomor hangulatú, különleges metal zenekar, a Gathering egykori énekesnőjeként ismerik, pedig immár egy évtizede a saját útját járja. Sikeres szólókarriert épített fel, és számos lemezt adott ki, többek között a kanadai metal zsenivel, Devin Townsenddel, a Gentle Storm nevű progrock zenekar alapítójaként, illetve együttműködve az izlandi folk együttes, az Árstíðir tagjaival.

Ez a szerteágazó zenei út rendkívül szélesre bővítette Anneke repertoárját, aki végre kipróbálhatta magát különböző műfajokban, ugyanakkor némi zavart is keltett az énekesnő kitartó rajongóiban. Ez vezetett el a VUUR nevű új zenekar létrehozásához, amelyben Hollandia kiemelkedő heavy metal zenészei jöttek össze: a tagok között találjuk Ed Warby (Gorefest, Ayreon) dobost, Jord Otto (ReVamp) és Ferry Duijsens (Agua de Annique) gitárosokat, valamint Johan van Stratum (Stream Of Passion) basszusgitárost.

A zenekar létrehozását Anneke döntése előzte meg: még 2016 elején határozott úgy, hogy szólóénekesként akusztikus népzenei irányba halad, míg zenekari énekesként súlyosabb, progresszív metal dalokat ír majd. A VUUR elnevezés a holland „tűz” szóból ered, de fordítható szenvedélyként vagy ösztönként is – ez a kifejezés írja le a legjobban Anneke énjének heavy metal oldalát. Mostantól VUUR néven fogja megmutatni a keményebb hangvételű dalait, míg saját neve alatt valami egészen másra számíthatunk tőle.

Anneke a sajátos kettéválasztásról azt mondta:

„Egy kicsit olyan ez, mintha keresném az ellentéteket. Azt akarom, hogy a súlyos igazán hangos és ólomnehéz legyen, a lágy akusztikus pedig alig hallható és bensőséges. Próbálom keresni ezeket a külső korlátokat. Mivel újfent más emberekkel dolgoztam együtt a dalszerzés során, a VUUR stílusa is eltér majd némileg a Gatheringtől vagy a Gentle Stormtól. Azt mondhatjuk, hogy a VUUR-ban megvan a Gatheringre jellemző mélabú és egyes zenei megoldások a Gentle Stormtól, de összességében egy komorabb hangszínű zenét kapunk, kevesebb népzenei elemmel. Ez is dallamos és szívet melengető, de jóval súlyosabb hallgatnivaló.”

A Gentle Storm sikere azt mutatta meg Annekének, hogy a rajongók továbbra is szívesen fogadják tőle a progresszív metal zenét – ez volt a VUUR létrejöttének fő oka. Az új formáció 2017 őszén adta ki első lemezét, melynek címe In This Moment We Are Free – Cities. A dalszövegek elsősorban a nagyvárosok és a szabadság hívószavak köré épülnek, és részben Anneke és családjának ismételt városba költözése inspirálta őket. A nagyvárosok lenyűgöző hatással tudnak lenni a lakóikra, ugyanakkor könnyű egyedül maradni és elidegenedni egy ilyen környezetben, ami akár egyfajta felszabadultsághoz is elvezethet, ugyanakkor az elmagányosodás veszélye is fennáll.

A lemezbemutató turné februárban indul, elsősorban németországi és nagy-britanniai dátumokkal, de egy-egy olasz, svájci, valamint három kelet-közép-európai fellépés is befért a tervbe: ezek egyike a budapesti koncert, amire február 18-án kerül sor az A38 Hajón.

A várható program kapcsán Anneke elmondta:

„Továbbra is fogok Gathering és Devin Townsend dalokat is játszani, mert szeretem ezeket. A Gentle Storm esetében is megvannak a nagy kedvenceim, így ezeket is megtartom. Manapság annyi dal közül választhatok, hogy igazán elkényeztetve érzem magam. Úgy is tekinthetünk a VUUR-ra, mint az új heavy metal outletemre. Ugyanakkor ez nem egy projekt zenekar, éppen ezért a koncerteken a közös új dalok is nagy szerepet kapnak majd.”

A turnéra egy lengyel zenekar, a Votum kíséri el a hollandokat. A 2002 óta működő varsói csapat vibráló, sötét hangulatokkal teli metálzenét kínál, amely szerteágazó progresszív metal megoldásokkal dolgozik, hangsúlyos gitártémákra és érzékeny dallamokra építve. A koncerten többek között a 2016-os :Ktonik: album dalai is hallhatóak lesznek, köztük a Satellite is.