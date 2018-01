Gazdasági szakkifejezéseket zenésít meg a KFT-s

A Tervezett hiánycél elektronikus alapú, sokszínű, életigenlő, dinamikus anyag, a megszólalás eltér attól az akusztikus, csendes megközelítéstől, ami a zenészt az elmúlt csaknem tíz évben jellemezte. Bornai Tibor elmondta:

„Szinte naponta fejbe vágnak minket olyan kifejezésekkel, amelyeknek első hallásra se füle, se farka, és később sem gondolunk bele igazán abba, mit is jelenthetnek, holott életünk részévé válnak. Egy lépést hátrálva a dologtól ez viccesnek tűnt, összegyűjtöttem egy csokorra valót és megpróbáltam belőlük dalt írni. Játszottam egyet a szövegekkel és a zenékkel is, szórakoztam egyet a magam módján.”

Az anyagon a címadó Tervezett hiánycél mellett szerepel mások mellett Az államadósság belső finanszírozása, a Derivatív üzlet, a Konzisztens jogharmonizáció és a Munkanélküliségi ráta is. A dalszövegek persze alapvetően hétköznapi témákról, szerelemről, bánatról szólnak. Megjegyezte:

Bornai Tibor első szólólemeze, az Átvitt étterem éppen negyedszázada, 1993-ban jelent meg. Az albumot azóta sem nyomták újra, gyakorlatilag beszerezhetetlen, CD-n egy népszerű nemzetközi zenei piactéren 89 dollárt, azaz csaknem 25 ezer forintot kérnek érte.

– idézte fel a zenész. Az Átvitt étteremről mindenesetre egy szám, a Ne gondolj rám felkerült Bérczesi Róbert Én meg az Ének néven készített, a napokban megjelenő feldolgozás-lemezére is.

A zenész megjegyezte, hogy akkor is ír dalokat, ha az csak egy szűk közönséghez jut el. Hozzátette, hogy annak idején azért kezdett szólólemezeket készíteni, mert a KFT zenekar felfüggesztette a működését. Így készült el a Mágus (1995) és a Balatoni tél (1997) is, ám amikor a KFT visszatért, dalait az együttessel dolgozta ki.

A billentyűs hangszerek után az utóbbi években a gitárt is újra felfedező Bornai Tibor az elmúlt néhány évben három lemezanyagot tett közzé a világhálón (Felébredt a tél, Gladiátor, Dobd el az agyad – ezek borítóin a zenész egy-egy festménye látható), amelyeken néhány új szerzemény mellett régebbi dalok újragondolt változatai szerepelnek. Kifejtette:

„A csendesebb, akusztikusabb megszólalás jellemző ezekre a darabokra, mostanában ezt a világot szeretem, a Gondolkodom, tehát dalok című estjeimen is ezt nyújtom. A célom az volt, hogy kiürüljön az ágyúcső, közreadjam mindazt, ami hosszú évek alatt felgyülemlett bennem, még akkor is, ha a kibocsátott dalok kevés embert találnak meg. Önmagam promózásához nem értek, szerencsére rám talált a zeneszöveg.hu kiadó, amely netes megjelentetéssel is foglalkozik, náluk jött ki a Tervezett hiánycél című anyag is.”