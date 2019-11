SKAM – a fiatalságot megtestesítő sorozat

Egy sorozat, ami mindenféle köntörfalazás nélkül elénk veti mindennapjainkat. Egy olyan sorozat, ami segíthet abban, hogy megértsük, nem csak mi érzünk, úgy ahogy. Egy sorozat, amiről mondhatnám akár, hogy egy korcsoportot hitelesen bemutató alkotás és ami ismer minket. Egy őszinte, mégis egyszerű sorozat, ami belopja magát a szívünkbe. Ez a SKAM.

Sokoldalúsága miatt nem csak a fiatalabb generáció számára, hanem éppúgy az idősebb korosztály számára is érdekes lehet. Véleményem szerint fontos, hogy betekintsenek akár Önök, olvasók is egy kicsit „a mai fiatalság” életébe. Lehet kissé sokkoló a kép, ami eléjük tárul, de nagyon is tanulságos és élvezhető.

A szóban forgó sorozat első epizódját Norvégiában, 2015 szeptemberében mutatták be. Rendezője egy elképesztően tehetséges nő, aki hosszú ideig végzett „kutatásokat” a fiatalokról. Sőt a forgatás közben bevonta a szereplőket is a munka folyamatába, mint az kiderült egy YouTube videóból, amiben az elkészítés folyamatát mutatják be. Egy másik meghatározó tényező, hogy ezek a színészek, akik a középiskolásokat alakították valóban tizenévesek voltak. Így azért hitelesebb a színjáték. Ugyanakkor a sorozat elkészítése közben, a szereplőktől érkező az apró tanácsok, megjegyzések, hozzászólások, nagyon sokat adnak a kép valószerűségéhez – tudhatjuk meg a videóból. Azért hangsúlyozom, hogy miért vagyok oda-vissza a tényért, hogy a színészek koruknak megfelelő szerepet kaptak, mert manapság főként az amerikai „alkotásokban”, akik a pubertáskorból kilábaló 16-17 éveseket kívánják megtestesíteni, lassan 20-as éveik szélén járnak. Ami pedig felettébb szimpatikus az az, hogy korántsem tökéletesek. Ki az ennyi idősen? A különféle, középiskolásokról szóló, üres sorozatokban a szereplők porcelánbőrűek, gyönyörűek, üdék reggel hatkor amikor iskolába mennek. Mindenesetre én nem vagyok az, ahogyan a sorozatunk szereplői sem. Néha-néha egy pattanás vagy egy kócos haj, és korrektorral korrigált arc is feltűnik a kamerák előtt, rendhagyó módon.

Könnyed, de mégis megfogalmaz olyan 21. századi problémákat, amik érinthetik a fiatalokat. Viszont fontos kiemelni, hogy a felnőtt korosztály is felelős a jelenségek felismeréséért, ezért lehet tanulságos, mondanivalóján keresztül. Szerelmek, csalódások, drog, az első kapcsolat, életre szóló barátságok, hovatartozás, és az összetartozás élménye is vászonra kerül.

Egy kis ízelítő : Az első évad egy teljesen átlagos lányról szól, aki párkapcsolatában elveszve próbál rádöbbenni, ki is ő valójába. Ez egy átlagos és aktuális témát vet fel a fiatalok körében. A második évad főként a szerelmi szálról gondoskodik két teljesen eltérő személyiség között, viszont számomra a harmadik és negyedik évad a legmeghatározóbb, hisz itt az elfogadás témaköre még inkább kirajzolódik. A harmadik évad főszereplője egy identitását kétségbevonó fiatalember, aki valódi boldogságát önmaga felvállalásában találja meg, míg a negyedik évadban egy muszlim lány életébe nyerhetünk betekintést, akitől nagyon is sokat tanulhatunk az évadok előrehaladtával. De természetesen a szálak egybefutnak, hisz az egyes évadok főszereplői egy nagy baráti kört alkotnak, így minden évadban tudomást szerezhetünk a kör tagjairól. Mivel alapvetően fiatal nézőknek készült, az alapszituáció is ezt támasztják alá. Így sokaknak megnyugvást vagy akár segítséget adhat az az érzés, hogy igenis más fiataloknak is vannak nehézségei. A szereplőkkel történő események segítenek átgondolni saját életfelfogásunkat és főként megtanít minket, hogy hogyan is nézhetünk egy-egy helyzetre és társainkra más szemmel. Számomra például nagyon nagy tanító jelleggel is rendelkezik. A SKAM nagyon sok mindent megtaníthat nekünk. „ALT ER LOVE” – mondja az idézet. Azt jelenti „A szeretet minden”. Vallási, nemi hovatartozástól független, a lényeg mégis az egymás felé tanúsított elfogadás és szeretet. Nyálasan hangozhat, de gondoljunk csak bele, mennyivel egyszerűbb lenne az életünk egy társadalomban, ha mindenki félredobná a büszkeségét, előítéleteit és megpróbálná belegondolni magát a másik helyébe. Tehát többek között ez az, amit nekem a SKAM tanított és garantálom, hogy Önök sem bánják meg, ha adnak egy esélyt egyik kedvenc sorozatomnak.