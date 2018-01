Udvaros Dorottya újra Kecskeméten

Az első album, az Átutazó 1985-ben jelent meg, Dés László és Bereményi Géza nagyszerű közös alkotása volt. A később CD-n is megjelent album több tízezer példányban kelt el, vezette a slágerlistát, mai napig a magyar popalbumok nagy klasszikusai között tartják számon. A korong bekerült a „303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz” című könyvbe is.

– Az akkori anyag elkészítése Dés Laci ötlete volt. Máig nem tudom, miért gondolta úgy, ír nekem lemezt, ugyanis ennek semmi előzménye nem volt, addig egyáltalán nem játszottam zenés darabokban. A felvételek idején minden szempontból áldott állapotban voltunk, nemcsak azért mert nyolchónapos terhesen énekeltem fel a lemezt. Senki nem hajszolt minket, mindenki nyugodt volt. Dés Laci akkor már népszerű dzsesszzenésznek számított, de ez volt az első, más előadónak írt lemeze, Bereményi Géza pedig a 80-as évek közepén éppen szüneteltette a munkát Cseh Tamással. Valahogy az Átutazót mindenki nagyon akarta, minden körülmény kedvezett neki – idézte fel Udvaros Dorottya.

Miért váratott magára több évtizedet az újabb album? Udvaros Dorottya elárulta: azért nem akart az Átutazó után újra lemezt készíteni, mert úgy érezte az akkor előállt ihletett állapot egyszeri és megismételhetetlen. Az elhatározása akkor változott meg, amikor találkozott Hrutka Róbert zeneszerzővel.

– Azonnal megéreztem milyen sokoldalú és érzékeny művész Robi, és rögtön megkértem, hogy ha van kedve, írjon egy dalt az önálló estemre. Ebből végül három dal lett Bereményi Géza szövegeivel, aminek nagyon örültem. Majd szép lassan jött a többi is, voltak köztük líraiak, pörgőssebbek egyaránt. Egyszer csak azon vettük észre magunkat, azon gondolkodunk, miként álljon össze egy lemezanyag. Így született meg a Majdnem Valaki – mesélte a művésznő.

Az új lemez sok szempontból az Átutazó világának folytatása. Bereményi Géza szövegei ezúttal is a férfi-nő viszony finom árnyalatait vizsgálják, a nyolcvanas évek hangulatát persze felváltotta napjaink világa.

– Hiába az eltelt sok-sok év, a szerelem ügye Gézát és engem még mindig ugyanúgy lázba tud hozni. Mindketten úgy érezzük, hogy még mindig van mondanivalónk és ezer kérdésünk róla – tette hozzá Udvaros Dorottya.

A lemezbemutató koncerten Hrutka Róbert vezetésével egy olyan zenekar közreműködik, melynek tagjai külön-külön is ismert, elismert hazai zenészek. A Majdnem Valaki koncert egyéniségek nagy találkozása a színpadon, egy kihagyhatatlan zenei élmény. A zene, a szöveg és az előadásmód tökéletes egysége, mely csak ritka pillanatokban valósul meg.

Udvaros Dorottya Kossuth-díjas színművésznő szülei révén erősen kötődik Kecskeméthez. Édesanyja, Dévay Camilla színésznő és édesapja, Udvaros Béla rendező 1957-től 16 éven át volt a kecskeméti Katona József Színház társulatának tagja. Dévay Camilla rövid idő alatt a város legismertebb, legnépszerűbb, körülrajongott művésze lett. A 16 évad alatt több mint ötven bemutatója volt. Eljátszhatta a drámairodalom számos nagy női szerepét. Dorottya gyermekkora nagy részét a hírös városban töltötte, gyakran járt be a színházba, ahol még ma is sokan emlékeznek rá. 1959-ben Kecskeméten a Németh Antal rendezésében bemutatott Szentivánéji álomban közösen is játszottak, Dorottya gyermekszereplőként Titániát alakította, míg az édesanyja a nagymamát.