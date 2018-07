Rendhagyó technikaóra és pályaválasztási tábor a Petőfi Nyomdában

Gyerekek sokasága járt a kecskeméti STI Petőfi Nyomdában. A nyári táborban a nyomda kulisszatit­kaival ismerkedhettek meg és saját termékeket készíthettek.

Kecskeméten ebben az évben is indult pályaválasztási tábor, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezett a 7. osztályos tanulók részére. Az STI Petőfi­ Nyomda Kft. idén örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, ezzel segítve a diákokat egy életre szóló döntés meghozatalában.

A rendhagyó technika­óra két összevont, kihelyezett tanórát jelentett, amely egészen a tanév végéig tartott. A vakáció beköszöntével táborozó gyerekek látogattak el a helyi cégekhez. A Petőfi­ Nyomdában a program egy rövid gyárlátogatással kezdődött, majd két csoportban dolgoztak a fiatalok. A csapat egyik fele a termékfejlesztésen ismerkedett a dobozkonstrukciók­ készítésével és a hajtogatási, záródási megoldásokkal, míg a többiek a grafikai előkészítés és a lemezelőhívás folyamatait gyakorolhatták.

A gyakorlatnak mindenki számára – szó szerint – kézzel fogható eredménye volt, hiszen az általuk készített „terméket” haza is vihették.

– A visszajelzések alapján a technikaóráknak nagy sikere volt. Örülünk, hogy újabb fiatalok ismerték meg a nyomdát, akiknek azonnal felcsillant a szemük, amikor megtudták, hogy többek között kedvenc gyorséttermi sült krumplis dobozuk is itt készül. Reméljük, ha legközelebb meglátnak egy kartoncsomagolást, eszükbe jutunk majd. A mi célunk elsősorban az, hogy a Gáspár András szakközépiskolában el tudjuk indítani a nyomdaiparitechnikus-képzést. Amellett, hogy e képzés biztosítja a Petőfi szakember-utánpótlását, a pályakezdőknek is stabil megélhetéssel és kiváló fejlődési lehetőséggel kecsegtet – mondta Gömöri Ferenc, a Petőfi Nyomda Kft. humánerőforrás-vezetője, aki elárulta azt is, hogy a cég számára kiemelten fontos, hogy a duális képzés mellett az ehhez hasonló pályaválasztási programokban is részt vegyen.

– Évek óta részt veszünk ebben az országos produkcióban, hiszen fontos számunkra, hogy a helyi oktatást és a kecskeméti diákokat segítsük – nyilatkozta Szűcs Szimonetta marketing- és kommunikációkoordinátor. – Számos kecskeméti óvodát és iskolát támogatunk elsősorban olyan saját gyártású termékekkel, melyek hasznosak lehetnek a gyermekek számára. Legutóbb az Autizmus Centrum Nyíri úti óvodai csoportja fogadta nagy örömmel színes dobozainkat, melyeket játékok és fejlesztőeszközök tárolására használnak – tette hozzá.

Támogatják a gyerekeket

A Nagy Vagy! egy televíziós vetélkedő, melyben magyarországi és határon túli magyar általános iskolák csapatai mérik össze tudásukat és ügyességüket a fődíjért. A kecskeméti forgatást a Petőfi­ Nyomda saját gyártású dobozaival és szurkolói zászlókkal szponzorálta.