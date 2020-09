Hat éve támogatják a családokat

Az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány, azaz az E-Kecsap hat éve segíti a nehéz körülmények között élő és az átmenetileg bajba jutott családokat. A védőnőkből és önkéntesekből álló csapat mellé az évek alatt civil adományozók mellett cégek sokasága állt.

– Az egyesület idén ünnepli 6. évfordulóját. Hogyan összegezné a több mint fél évtized tapasztalatait, eredményeit? – kérdeztük Szabóné Kis Évát, az alapítvány elnökét.

– Októberben ünnepeljük meg fennállásunk 6. évfordulóját. Amikor elkezdtük életre hívni az alapítványt, mi magunk sem gondoltuk volna, hogy röpke pár év alatt ilyen sikeresek és ismertek leszünk. Az alapgondolat, hogy a rászoruló kecskeméti kisgyermekes családoknak segítsünk a mindennapok könnyebbé tételében, ma sem változott. A hátrányos helyzetben élők mellett azoknak is segítő kezet nyújtunk, akik átmenetileg kerülnek bajba, például munkahely elvesztés vagy betegség miatt. A hozzánk fordulók tudják, hogy számíthatnak ránk. Igyekszünk a tőlünk telhető minden forrást megkeresni annak érdekében, hogy életminőségük javuljon és gyermekeik egy boldogabb életet élhessenek.

– Eddig sikeresen működtek, ez elmondható erre az évre is?

– Az idei esztendő számunkra is nehéz, hiszen védőnőként, a főállású munkánkban is történtek átalakulások és változások. Ezért sokkal nagyobb erőket kellett magunkban mozgósítani, hogy az önkéntes alapon végzett alapítványunk tovább működhessen. Szerencsére sikerült.

– A járványhelyzet mennyire nehezíti a munkájukat?

– A kialakult helyzetben megemelkedett az igény az élelmiszer-adományokra, így sokkal többet segítettünk a bevásárlásokban. A munkahelyek elvesztése vagy átmeneti munkahiány, illetve a gyermekek otthoni ellátása nagy terhet rótt az amúgy is tartalékok nélkül élő családjainkra. A rendkívüli helyzetben új családok is jelentkeztek hozzánk, őket is próbáljuk patronálni.

– Adományok ugyanúgy érkeznek?

– Igen. Az adományozók továbbra is nagyon szívesen segítenek, amit nagyon szépen köszönünk. Ebben a média szerepét is kiemelném, hiszen egy-egy újságcikknek vagy internetes megjelenésnek óriási ereje van. Sokan figyelnek fel rá, és szívesen segítenek, amiben tudnak.

– Az alapítvány munkáját évek óta kisebb-nagyobb cégek is segítik, köztük a kecskeméti Mercedes-Benz gyár és a Mercedes-Benz márka hivatalos importőre, mely cégek két évre egy A-osztályt biztosítottak a hatékonyabb munkavégzéshez. Az autó mennyiben könnyítette a mindennapokat?

– Nagyon hálásak vagyunk a Mercedes-Benz Hungária Kft.-nek és a kecskeméti Mercedes-Benz gyárnak, hogy két évig használhattuk az autót. Hihetetlen sokat segített a napi munkában, könnyebbé, komfortosabbá és gyorsabbá tette. Több mint 150 bevásárlást és kiszállítást bonyolítottunk le vele, például ennek köszönhetően zökkenőmentesen és gyorsan lebonyolódott az iskolai tanszerek begyűjtése és szállítása. Emellett az autóval kerestük fel a családokat otthonukban, amikor is a látogatás során feltérképeztük életkörülményeiket. Szállítottunk óvodába gyereket, kórházba és gyógykezelésre. Nem utolsó sorban kisebb ruha és tárgyi adományokat tudtunk a megfelelő helyre eljuttatni.

– Hogyan látja, mennyire ismertek már Kecskeméten?

– Úgy érzem, hat év alatt nagyon sokan megismertek minket. Támogatják és elismerik önkéntes munkánkat. A Mercedes autón felirat is hirdette nevünket, így amerre jártunk, mindenki tudhatta, megérkezett az E-Kecsap!

– Hogy sikerült az iskolakezdés? Sokaknak tudtak segíteni?

Az idei tanév iskolakezdése nagyobb terhet rótt a családokra a bizonytalanság és a kevesebb anyagi fedezet miatt. Sok helyen nem volt tanszerlista, ezért nekünk kellett összeállítani a szükséges felszereléseket. Közel 45 gyermek iskolakezdését tudtuk finanszírozni, melyet nagy örömmel és hálával fogadtak a családok.

– A következő hetekre, hónapokra milyen terveik vannak? Mikor kezdik el a karácsonyi adománygyűjtést?

– Szerettünk volna jótékonysági sportnapot szervezni, de ahogy látjuk, ez idén már nem történhet meg. A tavasszal megnyert pályázatunkat sem tudjuk elindítani ebben az évben. Novemberben elkezdünk a karácsonyi adománygyűjtésre fókuszálni. Azt, hogy lesz-e egy nagyszabású karácsonyi ünnepségünk, még nem tudom megmondani, de bízunk benne. Nagyon nehéz most tervezni és előre látni a jövőt. Ami biztos, ebben a nehéz időben továbbra is próbálunk a rászoruló családok szolgálatában állni, energiáinkat és időnket összpontosítva, hogy könnyebbé tegyük életüket.

Az E-Kecsap tagjai: Szabóné Kis Éva, Koleszárikné Németh Beáta, Kissné dr. Szabó-Kis Mária, Nagy Szilvia, valamint az önkéntesek, Kádárné Molnár Andrea, Árkossy Csilla, Hornyák Edina, Pálfi Anna és Falusi Anett.