A keletkutató Vámbéry Ármin nevét viselő kollégium célja a közép-ázsiai országok – Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország, Türkmenisztán és Üzbegisztán – kulturális és társadalompolitikai bemutatása, az ezzel összefüggő alapismeretek átadása. A képzés tematikájában egyebek mellett szerepel a keleti nyitás közvetlen előzményeinek és indokoltságának megismerése, valamint a célországok történelmi, politikai, kulturális viszonyainak feltárása, gazdasági helyzetük bemutatása.

Az üzbég delegáció Lezsák Sándor meghívására érkezett a Hungarikum Ligetbe, ahol többek között a Vámbéry Ármin Kollégium résztvevőivel is találkoztak. Lezsák Sándor bevezetőjében elmondta, a Lakitelek Népfőiskola számos kezdeményezéssel – könyvkiadás, képzések, események szervezésével – járult hozzá a magyar-üzbég kapcsolatok erősítéséhez. Kiemelten szólt Arany János: Rege a csodaszarvasról című könyvről, ami a lakiteleki Antológia Kiadó kiadásában jelent meg üzbég fordításban és amiből a kollégium illetve a delegáció tagjai is kaptak ajándékba. Az üzbég fordítás Molla Szadik munkája, aki Vámbéry Ármin utitársa volt és akinek, síremléke a magyarországi Velencében található. A síremléket a velencei Református Egyház, a lakiteleki Népfőiskola és a Nemzeti Fórum közös munkájával újították fel.

Lezsák Sándor beszélt arról is, hogy a Lakitelek Népfőiskolának több olyan programja is van, amely segíti, hogy minél többen eljussanak Üzbegisztánba. Bízik abban, hogy egyre több magyarországi fiatal fog üzbég egyetemeken tanulni. Reméli, hogy Vámbéry kollégium hallgatóinak is van ilyen elképzelése. A honatya szólt arról is, hogy a kecskeméti Neumann János Egyetem kurátoraként is igyekszik szorosabbra fűzni az üzbegisztán kapcsolatokat. Örömét fejezte ki, hogy a Stipendium Hungaricum keretében 170 üzbég diák tanulhat ösztöndíjjal különböző magyarországi egyetemeken.

Az üzbég delegáció részéről Dilorom Fayzieva, az üzbég Parlament Nemzetközi- és Interparlamentáris Kapcsolatok Bizottságának elnöke köszöntötte a kollégiumi hallgatókat. Köszönetet mondott a lakiteleki meghívásért, mert legtöbbször csak a parlamentben járnak, így viszont lehetőségük nyílt ismerkedni az országgal és a magyar emberekkel. Hangsúlyozta, nagyra becsülik és az üzbég egyetemeken is oktatják Vámbéry Ármin tudományos hagyatékát.

Dilorom Fayzieva elmondta, Üzbegisztán Közép-Ázsia szívében az egykori selyemút mentén fekszik. Országuk 1991-ben nyerte el a függetlenségét, amit az Európai Unió legtöbb állama is elismert. Ezt bizonyítja az is, hogy az Európai Unió Közép-ázsiai stratégiájában Üzbegisztán, mint a legnépesebb és legnagyobb ütemben fejlődő Közép-ázsiai ország központi szerepet játszik.

Úgy vesszük észre, hogy az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet fordít Közép-Ázsia felé, ebben a közeledési folyamatban Üzbegisztánnak vezető szerepe lesz a jövőben – fogalmazta meg a politikus. Hozzátette, az Európai Unióval való együttműködés során a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat szeretnék fejleszteni, de fontosnak tartják a tudományos és oktatási, valamint turisztikai együttműködést is. Az ország infrastruktúrális fejlesztésében is szeretnének együttműködni. De fontosnak nevezte a klímaváltozással kapcsolatos közös együttműködést is.

Az üzbég politikus arról is beszélt, hogy a kapcsolatépítésben nagyon fontos lépés történt a közelmúltban. Hosszú idő után végre megnyílt Budapesten az üzbég nagykövetség, ugyanúgy, ahogy Taskentben is a magyar nagykövetség. Ezek összekötik és hidat képeznek a két ország között – hangsúlyozta Dilorom Fayzieva, aki végezetül arról beszélt, hogy Lakitelek fontos helyszíne az üzbég-magyar kapcsolatoknak. A mostani látogatás is fontos lépés a két ország közötti további közeledésben.