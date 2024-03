1. Átlátható és könnyen kezelhető

A webáruházunkban minden egyes látogatónak könnyen el kell igazodnia. Természetesen a mobilbarát nézet 2024-ben már elengedhetetlen részét képezi egy webshopnak, emellett pedig a beépített keresőnek is remekül kell funkcionálnia, hogy mindenki könnyen ki tudja keresni a kívánt termékeket. A főoldal letisztultsága szintén mérvadó, illetve érdemes a legnépszerűbb kategóriákat és az aktuális akciókat is jól látható helyen megjeleníteni.

Akár előre elkészített sablont használunk, vagy a nulláról építjük fel egy csapattal a webáruházunk kinézetét, érdemes UX szakemberekkel együtt dolgozni. Így biztosan a mai trendeknek és elvárásoknak megfelelő designnal vághatunk bele az értékesítésbe.

2. Pillanatok alatt betölt

Ha egy weboldal nem tölt be 1-2 másodpercen belül, akkor akár a látogatók 50%-a is bezárhatja a honlapot. Ugyanis az interneten milliónyi lehetőség közül választhatunk, ezért időt szinte senki nem fog pazarolni arra, hogy egy lassú webáruház betöltésére várakozzon. A gyors betöltés érdekében ajánlott a képek méretét optimalizálni, továbbá a programozás terén is a letisztultságra és az egyszerűsége törekedni.

3. Újabb és újabb promóciókkal várja a vásárlókat

Manapság rendkívül népszerűek a kuponkódok és az egyedi kedvezmények, de a hírlevélre való feliratkozással egybekötött promóciók is hatalmas sikert arathatnak. Potenciális vásárlóink már elvárják, hogy többféle nagyszerű kedvezmény közül is választhassanak, hiszen akárcsak mi, úgy ők is a legjobb ajánlatokat keresik a neten.

TIPP: Küldjünk meglepetés ajándékot a csomagjainkban. Így a vásárlás élménye garantáltan pozitívabb lesz, aminek köszönhetően a vásárlói hűséget is nagymértékben erősíthetjük.

4. Kedvező szállítási költséget biztosít

A házhozszállítási költség mértékén rengeteg múlik, különösen akkor, ha az átlagos kosárérték csupán néhány ezer forintos összeget jelent. A webshop logisztika terén tehát olyan partnert kell találnunk, aki kedvező áron kézbesíti a termékeinket, hiszen így még több vásárlót szerezhetünk.

Egy bizonyos rendelési összeg felett érdemes ingyen házhoz szállítást biztosítani, hogy még jobban növeljük a vásárlók motivációját. Ehhez csupán azt szükséges meghatározni, hogy milyen összeg felett éri meg számunkra átvállalni a kézbesítési díjat.

5. A vevők gyorsan kézhez kapják a csomagjaikat

Az internetes kereskedelem az elmúlt években hatalmas népszerűségre tett szert, ezzel együtt pedig a vásárlói elvárások is megváltoztak. A vevők minél hamarabb át szeretnék venni a termékeket, ezért a lehető leggyorsabban szállító webshopok közül válogatnak.

Napjainkban már a 24 órán belüli házhozszállítás sem ritka, ezért ajánlott olyan webshop logisztikai partnert választani, akik a megrendelést követő munkanapon már szállítják is a csomagokat. Így valóban felvehetjük a versenyt az akár ugyanolyan árstratégiával dolgozó konkurensekkel szemben is, hiszen ha nem a termék ára, akkor a házhozszállítási idő gyorsasága alapján döntenek a vásárlók.

6. Folyamatos ügyfélszolgálat segíti a látogatókat

A termékeinkkel kapcsolatban milliónyi kérdés felmerülhet a látogatók részéről, ezért ha tehetjük, álljunk folyamatosan a potenciális vásárlóink rendelkezésére. Ezt a munkát akár ki is szervezhetjük, de ha belefér az időnkbe, akkor személyesen is elláthatjuk a feladatot. Ha a legköltséghatékonyabb megoldást keressük, akkor chatbotot is alkalmazhatunk, amely automatikusan megválaszolja a leggyakoribb kérdéseket.

A fenti tényezők mind-mind hozzájárulnak az igazán vásárlóbarát webshop kialakításához. Tegyünk meg mindent a potenciális vásárlók kényelméért, illetve álljunk elő valóban kedvező ajánlatokkal, hogy minél nagyobb forgalmat generálhassunk. Ha pedig valamit nem tudunk önmagunktól beállítani vagy kezelni, akkor mindenképpen kérjünk külsős, profi segítséget!