Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint a pályázat igazi értéke az volt, hogy a pályázók találkoztak egymással, meghallgatták egymás pályamunkáit, amiből tanulhattak is. Ugyanakkor a zsűrivel kialakult közvetlen szakmai kapcsolat révén jelentős szakmai segítséget kaptak a tudományos pályája megismeréséhez, illetve az annak műveléséhez szükséges gondolkodásmód és módszertan elsajátításához.

A honatya ismertette a következő pályázat témáját is. Elmondta, ősszel hirdetik meg a Horthy István kormányzóhelyettesről szóló konferenciát. Lezsák Sándor végezetül azt is kiemelte, hogy a pályázati munkákból egy kiadvány is készül a szerzők bemutatásával.

Műhelymunkában a zsűrivel

A pályázatokat rangos zsűri bírálta el. Nyári Gábor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár igazgatója, Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója, Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke és Fekete Gyula közgazdász értékelték a munkákat.

Az eredményhirdetésen Fekete Gyula, közgazdász elmondta, a pályázatokból egyértelműen tükröződik, hogy a hazájukat, nemzetüket féltő fiatalok, gazdálkodók, iparosok, köztisztviselők voltak a Rongyos Gárda tagjai, akik össznépi megmozdulást, népfelkelést, honvédő felkelést hajtottak végre.

Hetzmann Róbert, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke arról beszélt, hogy nem maradhatnak fehér foltok a történelmünkben, és ezeket a kis szabadságharcokat is meg kell becsülnünk. Hangsúlyozta, kevés olyan nemzet van a világon, amely számára a történelme olyan fontos lenne, mint a magyar számára. Éppen ezért a Nyugat-magyarországi felkelés és a Rongyos Gárda történetének a köztudatba való visszaemelése nagyon fontos misszió. Hetzmann Róbert szerint a pályamunkák és az azokból megvalósuló kötet jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar történelemnek ezt a fehér foltját tartalommal töltsék meg.

Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója értékelésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egy nemzet, amelytől elveszik a múltját, annak a jelene és a jövője is veszélybe kerül. Mint mondta, 1945 után a magyar múltból nagyon sok mindent elvettek és nagyon sok mindent szerettek volna belecsempészni. Hangsúlyozta, bár csak néhány ezer négyzetkilométeres területről és alig 10 százaléknyi magyar lakosságról volt szó, de a kis dolgok is fontosak egy nemzet életében. A Rongyos Gárda tagjai előéletüktől és utóéletüktől függetlenül 1921-ben azért tettek valamit Nyugat-Magyarországon, hogy az a terület magyar maradhasson. 1921 októberében több mint egy hónapon keresztül a felkelő szabadcsapatok fegyverrel próbálták ezt a területet megtartani Magyarországnak. Felkelésük nyomán sikerült kiharcolni a soproni népszavazást.

Rongyosújfaluba költöztek volna a Rongyos Gárda tagjai

A pályázat győztese Juhász Zoltán András, doktorandusz lapunk érdeklődésére elmondta, véletlenül bukkant rá Rongyosújfalu történetére. Rongyosújfalut Kárpátalján, Bátyu község határában tervezték megépíteni a Rongyons Gárda közel 300 tagjának. Ez egy mintafalu lett volna. A harcolókat ezzel a telekjuttatással is szerették volna elismerni. Rongyosújfalu terveit, eredetileg Magyarújfalu néven az Országépítés című folyóiratban fogalmazta meg Erdődi Mihály és Molnár Farkas építész. Hogy végül miért nem épült meg a mintafalu, arra további kutatás során derülhet fény. Juhász Zoltán András mindenképp szeretnék ennek a végére járni. A konferencián nagyon sok inspirációt kaptam a folytatáshoz – nyilatkozta munkatárunknak.

Végeredmény:

1. helyezett: Juhász Zoltán András, doktorandusz - ELTE

2. helyezett: Szabó Róbert doktorandusz - ELTE

3. helyezett: Paronai-Trepák Erika - NKE

4. helyezett: Biró István - ELTE

5. helyezett: Teleki Béla - PPKE

Az első öt helyezett hallgató számára júliusban kirándulást szerveznek Sopronba.