A személy- és vagyonőri feladatkör

A személy- és vagyonőrök feladatköre sokrétű lehet, amelyet nagyban meghatároz tevékenykedésük helyszíne. Egy bankfiókban dolgozó biztonsági őr például más jellegű feladatokat lát el, mint az, aki egy koncert vagy sportesemény biztosítását végzi. Ettől függetlenül viszont általánosságban az alábbi teendők tartozhatnak egy biztonsági őr feladatlistájába:

Beléptetés ellenőrzése: A személy- és vagyonőröknek alapvető felelőssége lehet az épületek vagy területek beléptetésének a felügyelete. Ez magában foglalhatja a személyazonosság és belépési engedélyek ellenőrzését, illetve a látogatók regisztrációját is.

Térfigyelés és járőrözés: Az őröknek figyelniük kell a kijelölt területeket, és rendszeresen járőrözniük kell a biztonság növelése és az esetleges incidensek megelőzése érdekében.

Veszélyhelyzetek kezelése: Szükség esetén a biztonsági őröknek gyorsan és hatékonyan kell reagálniuk a vészhelyzetekre, például a lopásokra, támadásokra vagy a tűzesetekre.

Segítségnyújtás/ügyfélszolgálat: Az őröket gyakran keresik a vendégek és látogatók különböző kérdéseikkel, panaszaikkal. Feladatuk, hogy ilyenkor útbaigazítsák a kérdezőket, vagy ha esetleg sürgős segítségre van szükségük, akkor kapcsolatba lépjenek az illetékes hatóságokkal.

Biztonsági rendszerek kezelése: Mindezek mellett az őrök felelősek lehetnek a biztonsági rendszerek, például a kamerák és riasztók kezeléséért, továbbá az ehhez kapcsolódó dokumentációk vezetéséért is.

Elhelyezkedési lehetőségek személy- és vagyonőrként Gyöngyösön

A személy- és vagyonőrként történő elhelyezkedésre természetesen Gyöngyösön és környékén is adottak lehetnek a lehetőségek, amint azt a város álláspiacára specializálódott GyongyosAllas.hu kínálata is alátámasztja: https://gyongyosallas.hu/allasok/orzes-vedelem. Az oldal felületén keresztül ugyanis multinacionális nagyvállalathoz és ipari létesítményhez is kerestek már biztonsági őröket, sőt, arra is volt példa, hogy portaszolgálatra toboroztak biztonsági személyzetet. A lehetőségek tehát adottak, ugyanakkor persze követelmények is tartoznak a pozícióhoz.

A személy- és vagyonőr képesítés megléte például elengedhetetlen feltétel, amelynek megszerzésére egyébként Gyöngyösön is van mód, és körülbelül 2-3 hónapot vesz igénybe. A képesítés révén megszerzett igazolványok érvényessége természetesen ugyancsak kiemelten fontos, ahogy bizonyos személyes tulajdonságok megléte is. Ezek között lehet említeni például a kiváló kommunikációs készéget, a jó reakcióképességet, a stressztűrést és a konfliktuskezelési képességet. Na és persze nem utolsósorban a fizikai alkalmasságot és magabiztos fellépést, ami ugyancsak nélkülözhetetlen egy biztonsági őr esetében.