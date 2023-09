Rendhagyó módon padavató ünnepséggel kezdődött a XIX. Tevékeny Élet Fesztivál kedden a Hungarikum Ligetben. A Katolikus Szeretetszolgálat tiszaalpári Pax Otthona által szervezett esemény keretében kerekesszékre emlékeztető padot avattak a fesztiválnak otthont adó Kölcsey Ház előtt.

Elsőként Lezsák Sándor, házigazda, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a vendégeket. Ünnepi beszédének elején felidézte egyik kellemetlen emlékét. Elmesélte, hogy még a 1990-es évek elején egyik kerekesszékes vendégük nem tudott bemenni a Tisza Club Hotelbe, amiért nagyon szégyellte magát. Ezt követően a honatya egy kerekesszékben ülve titkokban végig járta a Népfőiskola területét, hogy lássa, hol, milyen akadályok vannak. Ezt megtapasztalva a későbbi építkezések során komoly figyelmet fordítottak az akadálymentesítésre.

– Megidéződik bennem azoknak az emléke, jelenvalósága, akik rendszeresen járnak a Népfőiskolára. Ilyenek például a kerekesszékes táncosok, akik fantasztikus, erőt adó műsorral ajándékoznak meg bennünket minden évben. Azt üzenik számomra: Mit nyafogok én, ha ők jókedvűen mosolyognak a kerekesszékben? Megtalálni a helyünket a világban a nagy dráma után is, ez a legnehezebb és erre tanítanak bennünket a Tevékeny Élet Fesztivál résztvevői is. Jelkép ez a pad. Azt üzeni, hogy találkozni kell, beszélgetni kell. Azt üzeni, hogy oldozzuk fel önmagunkban a kétségeinket, a bizonytalanságot, mert holnap is élet lesz, tevékeny élet – fogalmazott a honatya.

Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat igazgatója is köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta: jó, hogy az egyház által is képviselt egyetemes emberi értékek megtartó erőt jelentenek számunkra. Érzékeljük ezt a Katolikus Szeretetszolgálat immár 73 esztendős történelmét látva. De tudjuk azt is, hogy milyen fontos erővel bír egy-egy település és hazánk életében is. Ezen értékek mentén minden együttműködés hasznára válik a ránk bízottaknak és a környezetünknek is. Köszönjük ezért a közös munkát mindazoknak, akikre számíthatunk.

Példaértékűnek nevezte a Tevékeny Élet Fesztivál erejét, ami egész évre értékes és jóleső készületet jelent a fellépőnek és a munkatársaknak egyaránt. Elmondta, mekkora öröm számukra, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat egy különleges paddal is üzenhet a Népfőiskola látogatóinak. A pad azt az üzenetet hordozza, mindegy honnan jössz, mindegy milyen módon jutsz ide, légy akár kerekesszékben, hordozz akár egyéb terheket, a nagybetűs közösség része vagy és itt figyelünk rád.