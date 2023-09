Mintegy négyszázan vettek részt a Déli Agrárszakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ingyenes, szakmát adó képzésein az elmúlt tanévben. A felnőtt tanulók sokféle indokkal ültek újra az iskolapadba. Van, aki pályamódosítás okán, van, aki csak hobbiból szeretett volna megtanulni kenyeret sütni, sajtot, kolbászt, száraztésztát készíteni, pálinkát, sört főzni, vagy éppen állatokkal foglalkozni. Az államilag támogatott képzések jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy új ismeretekkel gazdagítsuk tudásunkat – nyilatkozta Kis Miklós, akitől azt is megtudtuk, hogy bár szeptember 15-én lesz a beiratkozás, ha valaki később érdeklődik és még lesz hely az adott képzésre, akkor csatlakozhat a csoportokhoz.

A felnőttképzési vezető elmondta, ismét elindul a pálinka készítő és a kézműves sörgyártó tanfolyam, melyek gyakorlati képzéseit külső helyszíneken biztosítják. Az elméleti képzés az iskolában lesz péntek délután és szombat délelőttönként. Folytatódik a méhész képzés is, ami szintén nagyon népszerű.

Továbbra is töretlen az érdeklődés az állatorvosi asszisztens képzés iránt, itt szintén külsős helyszíneken, félegyházi állatorvosok mellett biztosítják a gyakorlati képzést, ahol elsősorban hobbi állatok ellátását tanulhatják meg a hallgatók. A haszonállatokkal az iskola tangazdaságban foglalkoznak. Erre a képzésre általában olyan állatbarátok jelentkeztek eddig, akik szeretnének mélyrehatóbb ismereteket szerezni az állategészségügy, a takarmányozás és állattartás területén.

Tavaly először indítottuk el a kézműves élelmiszerkészítő tanfolyamot, ami meglepően nagyon jó sikerült, nagyon szerették a hallgatók. Mottónk ugyanis az, hogy nem csak bizonyítványt adunk, hanem hasznos gyakorlati tudást. Hallgatóink igazi közösséggé kovácsolódtak a sajtkészítés, a kolbásztöltés, a kenyérsütés, a száraztészta, a savanyúság, a befőttek, szörpök készítése során. Karácsony előtt igazi piknik hangulatban tanulták a diós- és mákos bejgli elkészítését – idézte fel Kis Miklós. Arról is beszámolt, hogy a lelkes "diákok" a vizsgán is nagyon jól teljesítettek, kiváló eredmények születtek. A jó hangulatú képzésnek gyorsan híre ment, a volt hallgatók rokonoknak, barátoknak, ismerőseiknek ajánlják. Az eddigi jelentkezések alapján már látszik, hogy ősztől négy, 25 fős kézműves élelmiszerkészítő osztályt indíthatnak.

A felnőttképzési szakember örömmel számolt be arról is, hogy nem csak Félegyházáról és a környékről, hanem az ország legtávolabbi pontjáról, sőt külföldről is vannak már hallgatóik, hiszen az uniós állampolgároknak is ingyenesek a képzések.

A rövidtávú, ingyenes képzések mellett fő szakmát adó egy éves, ingyenes képzéseket is indítanak. Ezek az érettségire épülő mezőgazdasági technikus, élelmiszer-ellenőrzési technikus, illetve a lovász, ez utóbbi általános iskolai végzettséget igényel.

Újdonság az érettségire felkészítő kétéves képzés, amit azoknak ajánlanak, akik már rendelkeznek ugyan szakmával, de még nincs érettségijük. Ők intenzív felkészítést kapnak történelem, irodalom, nyelvtan, matematika és idegennyelv tantárgyakból. Sikeres érettségi vizsga után pedig technikusi vagy akár felsőfokú képzésekre jelentkezhetnek.

Idén is lesz Aranykalászos gazda képzés, ami viszont költségtérítéses – összegezte Kis Miklós.

A részletekről a mezge.hu odalon olvashatnak az érdeklődők. Kis Miklóst a 70/4595-292 vagy a 76/461-022-es telefonszámon hívhatják.