Több ezer vér szerinti családjából kiemelt gyermek vár szerető otthonra hazánkban. Az ÁGOTA Közösség Bács-Kiskun vármegyében is keresi azokat a jó embereket, akik biztonságot, szeretetet képesek nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeknek. Ezen a pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni azok előtt a gyermekek előtt, akik valamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját családjukban.

Tudta Ön, hogy a nevelőszülői jogviszony ma már foglalkoztatási jogviszonynak számít?

A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekek után nevelési díj, valamint a család havi költségeinek fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg. A jogviszony megváltozása lehetővé tette a társadalombiztosítási ellátást, amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál. A nevelőszülő a nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után igénybe veheti a gyedet is.

Ha érdekli a nevelőszülői hivatás, jelentkezzen! További részletekről az alábbi elérhetőségeken lehet tájékozódni: