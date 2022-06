Persze úgy könnyű nagyot alkotni, ha a régió legmodernebb automata gépsorával valósul meg a gyártás, ráadásul új, saját csarnokban! – legyint most a tájékozott olvasó. Csakhogy ez még a „Nagy Fejlesztés” előtt történt!

Mari Péter, a Dél-Plast Zrt. vezérigazgatója ugyanis a tavalyi év végén négy olyan új gépet állított csatasorba, amely a gyártás első fázisától, a szabászattól majdnem az utolsóig, a kész tokok beüvegezéséig viszi végig a gyártási folyamatot. Ezzel alaposan felpörgette az eseményeket algyői üzemében.

Nézze meg a videót, amely röviden, tömören mutatja be mindezt:



Miért jó ez Önnek?

Mert a gyártási idő jócskán lecsökkent, így a Dél-Plast Zrt. megduplázott kapacitással dolgozik, így több megrendelést is tud teljesíteni akár ugyanarra a határidőre. Amit eddig 2-3 gép végzett – jelentős humánmunkaerő-igénnyel –, most egyetlen géppel valósul meg, jóval kevesebb ember bevonásával. Tehát akár lakossági, akár közületi megrendelésből fut be nagy mennyiség a bajai úti bemutatóteremhez, a cég gyorsan megbirkózik a feladattal.

– Az első negyedéves adatokból tisztán látszik, megérte a beruházás: 40 százalékos növekedést igazolnak a számok. Ez pedig a lakosság egyre szélesebb megrendelői rétegének belénk vetett bizalmát is mutatja – mondta el Mari Péter, hozzátéve, annak ellenére, hogy a Dél-Plast Zrt. a régió legnagyobb gyártójaként egyedüliként kínál magas minőségű, német alapanyagokból készült REHAU termékeket, és e luxuskategóriájú nyílászárók elérhető árakon jutnak el megrendelőihez!