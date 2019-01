SDF: az utolsó napjait éli Szíriában az Iszlám Állam

Utolsó napjait éli az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által ellenőrzött utolsó zárvány Szíriában, az iraki határ közelében – közölte vasárnap a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab milícia.

A zárvány felszámolásával a terrorszervezet minden területét elveszíti az Eufrátesz folyótól keletre. Az Iszlám Állam ellen harcoló, amerikai vezetésű nemzetközi koalíció szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az SDF remekül helyt áll, de a harc folytatódik.

Az SDF a nyugati koalíció leghatékonyabb helyi szövetségese, és négy éve folyamatosan segíti az Iszlám Állam visszaszorítását. Szóvivőjük, Musztafa Báli vasárnap közölte, az elmúlt két napban fokozták támadásaikat, és sikerült elfoglalniuk az iraki határ és az Iszlám Állam zárványa közötti területet, elvágva így a dzsihadisták menekülőútját.

„Ezek az utolsó pillanataik, és pontosan tudják, hogy ennek a csatának a célja az, hogy leszámoljunk velük” – hangoztatta a szóvivő.

„Továbbra is az Iszlám Állam tartós legyőzése a cél, és a szervezet továbbra is nagyon is valódi fenyegetést jelent a térség hosszú távú stabilitására, ezért a harc még korántsem ért véget” – emelte ki viszont Sean Ryan ezredes, a nyugati koalíció szóvivője.

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban már bejelentette, hogy az Iszlám Államot sikerült legyőzni, ezért az Egyesült Államok kivonul a térségből. Később pontosította, hogy a csapatkivonás megfontolt lesz. Az észak-szíriai kurdok attól tartanak, hogy az amerikai erők helyét a kurd milíciákat terroristának tekintő Törökország foglalja el.