Rétvári: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa

A fesztiválok kiemelten fontosak a kormánynak, e rendezvények kulturális programjait három évvel ezelőtt 250 millió forinttal támogatták, idén már 750 millió forinttal.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Balatonszemesen pénteken.

A politikus a Szemesi napok elnevezésű fesztivál megnyitóján hangsúlyozta: Magyarországon a tömegrendezvények résztvevőinek, nyaralóknak, koncertlátogatóknak, fesztiválozóknak nem kell olyan biztonsági vizsgálatokon átesniük, terroristáktól, merénylőktől tartaniuk, mint sok nyugat-európai országban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Rétvári Bence kitért arra, hogy nyaranta háromezer fesztivált szerveznek Magyarországon, és ezekre a rendezvényekre mintegy ötmillióan látogatnak el.

Szinte minden település be kívánja mutatni specifikumát, hungarikumát, helyi értékét, igényes szórakoztató programokat is kínálva – mondta az államtitkár, hozzátéve, a települések egyre büszkébbek magukra, és a fesztiválok növekvő száma is jelzi a közösségek, az ország erősödését.

A politikus hangsúlyozta, hogy a fesztiválok kiemelten fontosak a kormánynak, e rendezvények kulturális programjait három évvel ezelőtt 250 millió forinttal támogatták, idén már 750 millió forinttal. Ezek a források is azt próbálják ösztönözni, hogy minél több, a magyar kultúrát bemutató tartalom jelenjen meg a nyári fesztiválokon – tette hozzá Rétvári Bence.

Takács József, Balatonszemes független polgármestere azt mondta: a szabadidő, a nyaralás hasznos és tartalmas eltöltéséhez nélkülözhetetlenek a kulturális programok, ezért a helyi képviselő-testület azon dolgozik, hogy a település a lehetőségeihez mérten minél több rendezvénnyel várja vendégeit.

A huszonnegyedik alkalommal rendezett, vasárnapig tartó Szemesi napokon több tucat eseményre, köztük komoly- és könnyűzenei koncertekre, tánc- és színházi előadásokra, kiállításokra várják a látogatókat.