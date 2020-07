Lövöldözés volt három amerikai tüntetésen is, egy ember meghalt, többen megsérültek

Austinban mintegy száz radikális tüntető vonult utcára, a tüntetés közben lövöldözés alakult ki, egyelőre nem világos, hogy ki lőtt, kire. Egy embert meghalt. Louisville-ben is káosz és lövöldözés volt a tüntetők között. Az egyik radikális csoport tagja lőtt az emberek közé. Három tüntető megsebesült – írja az Origo.

A coloradói Denverben is volt tüntetés szombaton. Valaki autóval a demonstrálók közé hajtott, egy tüntetőt pedig meglőttek. Portlandben pedig még péntek éjjel törtek ki összecsapások radikális aktivisták és a szövetségi rendfenntartó erők között.

Könnygázzal oszlattak fel egy erőszakba torkollott tüntetést a kivezényelt rendőrök Seattle-ben helyi idő szerint szombat este.

Group of approximately a dozen people setting fire and causing damage to a portable trailer and construction site at 12/Jefferson. Possible explosions heard on site. Large group in the area. Working to secure access for @SeattleFire

A rendőrök azt követően kezdtek a több ezer fős tömeg feloszlatásába, hogy

Mintegy tucatnyi embert vettek őrizetbe az esettel kapcsolatban, egy rendőr megsebesült.

BREAKING: We just watched two people be taken onto stretchers at Baxter square on 12th and Jefferson. Metro safe has confirmed reports of shootings & that there are multiple victims. We heard the noises when people scattered to get behind cars, & to take a knee @WHAS11 #nightteam pic.twitter.com/h5AsPWlLbi

— Jessie Cohen (@jessiecohennews) July 25, 2020