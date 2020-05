Operatív Törzs: mindenki tartsa be továbbra is a védelmi intézkedéseket (nézze itt élőben!)

A beszámoló 11-órakor kezdődött.

A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését már 1262-en választották – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette,

a mai napon az érvényben lévő karanténok száma 10 932.

Az alezredes azt kérte, a kijárási korlátozások feloldása után is mindenki tartsa be a védelmi intézkedéseket, ezeket s rendőrség továbbra is ellenőrzi, de

az elmúlt 24 órában csak négy esetben kellett intézkedniük.

A büntetőeljárások közül a rémhírterjesztés miatt kezdeményezett büntetőeljárások száma 102-re nőtt.

A határátkelőhelyeken személyforgalomnál belépőoldalon Nagylaknál három-, Ártándnál kétórás, kilépő oldalon Nagylaknál négyórás várakozásra kell számítani – tájékoztatott Kiss Róbert.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, 42 fővel emelkedett a fertőzöttek száma, ezzel 3598 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 470 főre emelkedett az elhunytak száma, 1454-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból – közölte Müller Cecília az Operatív Törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján.

Az elhunytak közül elenyésző kisebbség az, aki nem szenvedett alapbetegséggel. A komplex elemzésről a járvány végén tájékoztatni fogjuk önöket – tette hozzá a tisztifőorvos.

Továbbra is területi különbségek vannak, azt nézzük, hogy százezer főre mennyi fertőzés jut. Budapesten a legtöbb, ott 97, 6 igazolt fertőzöttek száma. Magyarország teljes területén ez a szám 36,8 – mondta Müller Cecília.

Hozzátette: a számok viszonyát nézve, jó helyen vagyunk Európában, de szélesebb körben is. Oroszország és az Egyesült Államokat nézve, ott nőtt a fertőzöttek száma.

Változást fognak tapasztalni a megyei adatokban, az adat tisztítás naponta folyamatosan zajlik – mondta a tisztifőorvos.

Az aktív fertőzöttek száma 1674 fő. Az aktív fertőzöttek 45 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 46 százaléka budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 539 fő igényel kórházi kezelést, közülük 29-en vannak lélegeztetőgépen.

A járványügyi helyzet lehetővé tette, hogy sokkal többet legyünk a szabadban, megnyíltak a játszóterek és a kalandparkok is, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlást készített a parkok működtetői és igénybevevői számára is – hívta fel a figyelmet Müller Cecília. Mint mondta, alapvető, hogy a kézhigiénés szabályokat tartsuk észben, ehhez az üzemeltetőnek biztosítani kell a feltételeket, ha lehetséges. Játszótereknél ez ritkábban megoldható, ide a szülőknek érdemes kézfertőtlenítő kendőt vinni.

Csak egészségesek látogassák ezeket a helyeket, tehát ha a szülők és a gyermekek is tünetmentesek – hangsúlyozta. Az üzemeltető folyamatosan gondoskodjon a takarításról, fertőtlenítésről. A homokozókban teljes homokcserére van szükség, és folyamatosan érdemes ezt megforgatni – tette hozzá a tisztifőorvos. Emlékeztetett, érzékeny vírusról van szó, legfeljebb néhány órán keresztül marad életben a felületeken.