Könnyek közt emlékeztek a spanyol terror második évfordulóján

Az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet nevében elkövetett támadás helyszínén,

A megrendült családtagok közül többen egymást vigasztalták, egy asszony a merényletben elveszített kisfiának fényképét tartotta kezében végig a rövid megemlékezést alatt.

A tömegben feltűntek transzparensek is, a legnagyobb plakáton az állt, hogy az iszlám elítéli az ártatlan emberek meggyilkolását.

A hozzátartozók kérésére az évfordulóra a lehető legegyszerűbb módon emlékeztek, beszédek nélkül.

Two years. Barcelona and Catalonia, never forgetting, always prevailing. A city and a country of peace #17A pic.twitter.com/Vz6kQV5Lso

— Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) August 17, 2019