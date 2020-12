Kifuthat az időből a baloldali egység

Legjobb esetben is csak jövő nyáron, de rosszab esetben csak az országgyűlési választás előtt fél évvel jöhet létre a közös baloldali lista. Mindaddig meg kellene állapodni a közös egyéni jelöltekre és a miniszterelnök-jelöltre vonatkozó előválasztás szabályairól, amelynek megvalósíthatósága ráadásul nagyban függ a járványhelyzettől is. Abban már most komoly vita van a baloldali pártok között, hogy hány választókerületben tartsanak előválasztást.