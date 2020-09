Karanténba vonul az ír kormány

Korlátozzák az ír kormány minisztereinek mozgását, miután Stephen Donnelly egészségügyi tárcavezető koronavírus-fertőzésre utaló tünetekkel megbetegedett – közölte kedd este Micheál Martin kormányfő az RTÉ közszolgálati televízió műsorában. A parlamenti házelnök előzőleg azt mondta, karanténba vonulnak a miniszterek, a törvényhozás pedig egy hétre felfüggeszti működését.

Martin később már azt közölte, hogy a parlament is összeül kedden késő este, és az otthon dolgozó miniszterek teendőit átveszik az államtitkárok. Hozzátette, a miniszterek mindaddig távmunkában látják el feladataikat, míg meg nem kapják Donnelly vírustesztjének eredményét.

Néhány órával korábban Séan Ó Fearghail házelnök arról beszélt, hogy „a mai eseményekből következően a kabinet tagjainak karanténba kell vonulniuk, ezért nincs lehetőség a rendes munkamenet folytatására, így a parlament jövő hét keddig vagy a miniszterelnök további utasításáig felfüggeszti tevékenységét”.

Donnelly egy minapi kormányülésen személyesen találkozott több kollégájával, és közös sajtótájékoztatót is tartott a kormányfővel.

Írországban 357 új fertőzöttet regisztráltak az utóbbi 24 órában, amivel számuk 31 ezer 549-re nőtt. Az utóbbi egy hétben naponta átlagosan 203 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kitörése óta 1787-en hunytak el a kórban.

Írországban nagyon szigorú egészségügyi óvintézkedéseket vezettek be a pandémia megfékezésére. Martin kedden jelentette be a korlátozások új, ötfokozatú rendszerét, amelynek keretében a dublini bárok újranyitását és a nemzetközi utazásokra vonatkozó szigorítások feloldását is elhalasztották a fertőzöttek számának megemelkedése miatt.