A kutatásból ugyanakkor negatív tendenciák is látszanak, úgy mint, hogy egyre nő a gyermektelenek száma, területi alapon vannak különbségek Magyarországon, és egyre több hatás rombolja a családi értékeket és megkérdőjelezi a család fogalmát is – számolt be róla a KINCS elnöke.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az egyetemes keresztény kultúrára, a hagyományos értékekere és a családokra leselkedő negatív folyamatokról és kihívásokról beszélt. Elmondta, hogy 30-40 éve indult Európában, majd elért Magyarországra is az a folyamat, hogy csökken a gyermekvállalási kedv, amely demográfiai és munkaerőpiaci egyensúlytalanságot okoz. Ezt a problémát egyes országok bevándorlással, népességtelepítéssel igyekeznek orvosolni, amely azonban kibillenti a társadalmi együttélés kereteit és politikai problémákhoz vezethet – mondta az államtitkár.