Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban részletesen beszámolt, a budapesti közműcég vezetője, Mártha Imre is hatalmas prémiumban részesült, a milliárdos üzletember így további nyolcmillió forinttal gazdagodhatott. Most pedig a Metropol számolt be arról, hogy Mártha Imre és családja néhány hónapja egy

újabb luxusingatlant vásárolt a leggazdagabb amerikaiak kedvenc környékén, Naples-ben.

A Magyar Nemzet szerette volna megtudni mi erről a véleménye az ellenzéki pártoknak. A Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc továbbra is ugyanazt hajtogatta, amit az elmúlt hónapokban, tehát, hogy

csak élő adásban válaszol bármilyen kérdésre.

Arató Gergelyt, a DK országgyűlési képviselőjét pedig

nem zavarja különösebben

Mártha Imre vagyonosodása, nem akarta kommentálni a közművezér anyagi helyzetét.

Z. Kárpát Dániel Jobbikos politikus szerint, ha valaki megfelelő teljesítményt tesz le az asztalra, akkor igenis kapja meg a megfelelő fizetését, aztán hogy azt mire költi az az ő dolga. Z. Kárpát azt is hozzátette, hogy