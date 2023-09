Forró Krisztián: a magyarság megmaradása szempontjából létfontosságú a szombati szavazás

A felvidéki magyarság megmaradása és az általuk lakott régiók fejlődése szempontjából létfontosságúnak nevezte a szombati szlovákiai előrehozott parlamenti választást Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke az M1 aktuális csatornán pénteken.

Forró Krisztián, a Szövetség elnevezésű magyar párt elnöke beszédet mond az újonnan felállított székelykapu avatásán a felvidéki Nagycétényben 2023. szeptember 23-án

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Forró Krisztián, akit élőben kapcsoltak a szlovák fővárosból, Pozsonyból, azt mondta,

a szlovák pártok és politikusaik nem oldják meg a magyarság problémáit.

Úgy fogalmazott: „Ha azt akarjuk, hogy a magyarság megmaradjon Szlovákiában és a régióink fejlődjenek, akkor ez most egy létfontosságú választás”, mindenkit arra kérve, hívják fel ismerőseik, rokonaik, barátaik figyelmét a választás fontosságára, és buzdítsák szavazásra őket.

Forró Krisztián kijelentette: az összetartás meghozhatja a gyümölcsét, lehetőségük van arra, hogy ismét legyen parlamenti képviselete a felvidéki magyarságnak.

A Szövetség az egyetlen párt, amelynek magyar pártként esélye van arra, hogy bekerüljön a parlamentbe

– jegyezte meg.

Hangsúlyozta:

a régió fejlődéséhez kell a magyar parlamenti képviselet, így mindenkire szükség van, aki szavazásra jogosult.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője arról beszélt: a szombati választás eldöntheti, hogy hosszú távon lesz-e magyar párt a szlovák belpolitikában. Az előző választáson nem került be magyar párt a parlamentbe.

Ha a Szövetségnek sikerül átlépnie az ötszázalékos parlamenti küszöböt, „akár gyökeret is ereszthet”, és a szlovák belpolitika egyik fontos alakító erejévé válhat – vélekedett. Hiszen – magyarázta – annyira bizonytalanok az erőviszonyok, hogy könnyen előfordulhat, a Szövetség nélkül, ha bekerül a parlamentbe, nem lehet kormányt alakítani.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

A Nézőpont Intézet vezetője kiemelte,

a parlamentbe jutásra a matematikai esély és a történelmi lehetőség megvan, „csak a felvidéki magyarságon múlik, hogy bizalmat szavaz-e”.

Mráz Ágoston Sámuel szólt arról is: „sajnos az a hagyomány”, hogy a magyarok kevésbé aktívak, mint a szlovák választópolgárok. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy a magyar választók azt érezhették korábban: elveszhet a szavazatuk, amelyet magyar pártra adnak le, mert nem hitték el, hogy átlépi az ötszázalékos küszöböt.

Ezért nagyon fontos, hogy a kutatások szerint minden reális esélye megvan a Szövetségnek most

– emelte ki.

Mráz Ágoston Sámuel szerint akár előfordulhatna az is, hogy szlovákok is a magyar pártra szavaznak, mert regionális érdekeket is képvisel ez a párt, „nem csupán a magyar etnikai érdeket”.

A szlovákiai választás valódi tétjének azt nevezte, hogy milyen koalíció jön létre, hány párt éri el az ötszázalékos küszöböt. Továbbá, hogy a koalícióba be tud-e lépni a stabilitást képviselő magyar Szövetség.

A Szövetség bekerülése a parlamentbe a stabilitás erejeként egy stabil kormány megalakulásához is hozzájárulhat, és „ez nemcsak magyar érdek, hanem összszlovák érdek is lehet” – mondta a Nézőpont Intézet vezetője.

Forró Krisztián a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szintén arról beszélt: a szombati előrehozott parlamenti választásnak nagy a tétje, hiszen azt látják, hogy a szlovák politikusok csak egymással veszekednek, nemcsak a magyarokkal nem törődnek, hanem a régióikkal sem.

Ha azt szeretnék, hogy a felvidéki magyarságnak legyen képviselete a parlamentben, akkor össze kell fogniuk és együtt, közösen kell fellépniük, hiszen „rólunk csak mi akarunk megfelelően dönteni”

– hangsúlyozta a politikus.