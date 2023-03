Kitért arra, hogy ezzel az ügyeleti rendszerrel a Magyar Orvosi Kamara (MOK) is egyetértett, most a köztestület „politikai nyomásgyakorlásra használja az új rendszert”.

Takács Péter beszélt arról is, hogy szerződéskötési kötelezettség továbbra sem terheli az orvosokat, azonban az ellátásszervezés biztonsága szempontjából havi két ügyeletre kötelezhető egy orvos. Erre joga van a megyei tisztifőorvosnak – jegyezte meg.

Ez egy közigazgatási aktus, a kormányhivatalnak joga van minden olyan esetben eljárni, ha valahol nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, azonban ez nem újdonság – mondta.

Takács Péter beszélt a háziorvosi finanszírozási (indikátor-) rendszer átalakításáról is.

Mint mondta, az eddigi 12 indikátorból hármat korszerűbbre cseréltek a szakma javaslata alapján, és az eddigi három százalékról 11 százalékra emelték az indikátorrendszer finanszírozást érintő részeit.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára (j) és Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Markó utcai központja előtt tartott sajtótájékoztatón, egy mentőautóban 2023. március 27-én

Fotós: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Az államtitkár elismerte, hogy valóban van olyan praxis, ami emiatt kevesebb pénzt fog kapni, de a rendszerben nagyok voltak az eltérések. Volt olyan háziorvosi praxis, ahol 419 bejelentett lakóra papíron kilenc rendelőt üzemeltetett egy orvos. Valójában egy rendelő működött, a fennmaradó nyolcra fix díjazást kapott. „Ezek a hatékonytalan működések most kiderülnek” – fogalmazott.

„Inkorrekt volt a rendszer, ezért nyúltunk hozzá” – nyomatékosította Takács Péter.

Az egészségügyi államtitkár kitért arra is, készül az új etikai kódex az Egészségügyi Tudományos Tanácsban (ETT). A dokumentumot megküldik a MOK-nak is véleményezésre, és szintén kikérik az orvoskamara véleményét a háziorvosi finanszírozási rendszerről is.

Hozzátette: továbbra is számít a MOK munkájára, egy jó köztestületre szükség van, a párbeszéd folytatódik, partnerként tekint az orvosi kamarára.

A szakrendelők átvételével kapcsolatban Takács Péter azt mondta, március végéig készül el az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése, és valószínűleg április végén kerül kormány elé a koncepció.

Ebben az ügyben is szerették volna megkérdezni az önkormányzatok véleményét, és a többségi álláspont az volt, hogy „érdemes a kérdéssel foglalkozni” – mondta.

Mint mondta, több önkormányzatnak jelent gondot a magas energiaárak miatt a szakrendelők fenntartása. Többük támogatna egy állami átvételt, de például a tulajdonosi forma még nyitott kérdés.