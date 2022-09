Az árnyékminiszter légből kapott állításának nincs sok valóságalapja, az viszont tény, hogy a fent idézett lépésekkel magyarok milliói kerülnének hátrányos helyzetbe, rontva az ország egészségügyi állapotát. Ismert, hogy Komáromi – Gyurcsány Ferenc egyik leghűségesebb híve – írta Márki-Zay Péter egészségügyi programját a választásokra készülve. Nem véletlen, hogy tavaly ősszel a később nagyot bukott miniszterelnök-jelölt arról beszélt, hogy a járóbeteg-ellátásban támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, vagyis azt, hogy több intézményből csak egy maradjon meg, a többit pedig megszüntessék. Elmondta azt is, hogy tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat is.

Komáromi lenézi a kisebb kórházakat

A már említett ATV-s interjúban Komáromi Zoltán egy egészen cinikus véleményt is megfogalmazott, amikor arról beszélt, hogy szerinte „belefér”, ha 50 kilométert kell utaznia a kórházig a szülő nőknek vagy az infarktusos betegeknek. Azt fejtegette, hogy egy szülészet akkor működik jól, és akkor biztonságos ott szülni, hogy ha egy évben azon az osztályon ötszáz szülést levezettek. „Egy olyan szülőotthonban vagy kis kórházban, ahol harminc szülést vezetnek le egy év alatt, és ott egy nem várt szövődmény közbejön, és ötven kilométerre van a legközelebb jól felszerelt kórház, az idő alatt veszélyeztetik a szülő nő és a gyerek életét” – mondta a DK-s háziorvos.

Ismét leépítenék az egészségügyet.

