Állandósuló káosz a fővárosban Nemcsak az esőzések okoznak zűrzavart a budapestiek életében, hanem a baloldali városvezetés döntései is. Mint azt mindenki nap mint nap láthatja, rendszeresek a dugók a városban, ami elsősorban annak tudható be, hogy a baloldali városvezetés tudatosan megpróbálja kiszorítani az autósokat a belső kerületekből. A Városháza egyértelműen a kerékpáros közlekedést preferálja, elég csak a biciklisávok felfestésére, vagy a Pesti rakpart tervezett autómentesítésére gondolni. Szintén komoly torlódásokat eredményezett és eredményez a mai napig, hogy a főváros egyszerre indított be több projektet is. A Blaha Lujza tér környékén azóta lehetetlen autóval közlekedni, aki jót akar magának, nagy ívben elkerüli a forgalmas csomópontot. Nem sokkal hivatalba lépése után, 2019 decemberében az átlagosnál valamivel nagyobb havazás is kifogott Karácsony Gergelyen, aki maga helyett az FKF vezetőjét tette meg bűnbaknak.