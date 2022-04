Hozzátette: elítéljük az orosz támadást, de nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat.



A kormányfő arról beszélt, hogy megértéssel kell fogadnunk az ukrán elnök erőfeszítéseit, hiszen bajban van a hazája. Ő végül is az ukrán érdekeket nézi és a saját hazáján próbál segíteni - tette hozzá Orbán Viktor.



Hangsúlyozta:

a vita a magyar baloldallal van, amelyik "szót akar fogadni az ukrán elnöknek".



Orbán Viktor képtelen javaslatnak nevezte, hogy az olcsó orosz gázt drága amerikaira cseréljük.



Így nem működne a magyar gazdaság

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Németországnak, Ausztriának, Bulgáriának is nagy nehézséget okozna az orosz energiahordozókról való leválás.

Nem arról van szó, hogy felvesszük a pulóvert és lejjebb csavarjuk a fűtést. Ha nem jön Oroszországból energiaforrás, akkor nem működik a magyar gazdaság. Belénk könnyebb kötni, mint a németekbe.

Háttérmegállapodást kötött a baloldal Ukrajnával

Az utolsó uniós csúcson a német-osztrák-magyar hármas egyértelműen fogalmazott - mondta Orbán Viktor. Egyelőre senki nem tudja, hogyan jutna el Magyarországra az amerikai cseppfolyós gáz.

A probléma a baloldallal van, mivel megállapodást kötött a háttérben az ukránokkal: elindulna a fegyverszállítás, és elzárnák az energiaforrásokat. A baloldala tűzzel játszik

- mondta a kormányfő.

Az energiaválság egy gazdasági válsághoz vezet majd

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy jelentős és mély európai gazdasági válság előtt állunk. A baj gyökerei mélyebbek, mint a háború oka - tette hozzá. Egyik része a versenyképtelenség és az energetikai átállás - mondta a kormányfő. Minderre jött a szankció, amit mi sohasem támogattunk, de az egység érdekében megszavaztuk.

Az energiaválság egy gazdasági válsághoz vezet majd.

A következő kománynak ezt valahogyan ki kell cseleznie - tette hozzá. Csapdában vagyunk, és az európai vezetők is egyre idegesebbek.

A baloldal mindig megszorításokat alkalmaz

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy kérdéses a világ gabonaellátása is. Mindez pedig élelmiszerválságot okozhat, olyasmi is megtörténhet, hogy alapvető élelmiszerekből hiány is lehet - tette hozzá. Magyarország látott az elmúlt 30 évben gazdasági válságokat, a baloldal mindig megszorításokat alkalmaz - mondta a kormányfő. A nemzeti oldal gazdasági növekedést és adócsökkentést alkalmaz - tette hozzá.

Egymillió új munkahely

A kormányfő elmondta, nem a külső erőkben bízik, ezért pénz akkor van, ha dolgozunk. Az elmúlt időszakban 1 millió új munkahely jött létre, ezért pénz is van. Orbán Viktor szerint munkából lehet válságot kezelni.

Arra kell törekedni, hogy megőrizzük a munkahelyeket.

Ki kell védeni az energiaáremelés, a háború következményeit, és utána lehet a terveinket megvalósítani - mondta a kormányfő.

Vasárnap lesz 13 óránk, hogy eldöntsük Magyarország sorsát

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a háború ráborult a választási kampányra, és a népszavazás is háttérbe szorult. A nemzeti oldal békét akar, a baloldal kockázatot jelent a békére - tette hozzá. Az emberek érzik, hogy vasárnap lesz 13 óránk, hogy eldöntsük Magyarország sorsát. Ha jól döntünk, megmentjük a következő 4 évet, ha nem, akkor bajba sodorjuk a következő 4 évet - mondta.

A gyerekünk jövőjéről kell döntenünk, eleinte Nyugat-Európában is legyintettek a genderkérdésekre.

Mára nyugaton megszerveződtek a lobbiszervezetek, és nem a szülők döntenek a szexuális felvilágosításról - tette hozzá.

Ezt alaposan ki kell vizsgálni

A miniszterelnök szerint stiklik elő szoktak fordulni egy választáson, de amikor emberek 100 ezreinek törvénytelenül szerzi meg az adatait a baloldal, az nemcsak választási csalás, hanem súlyos jogsértés. Az egész folyamatot ki kell vizsgálni - tette hozzá.

Egy hadsereg van itt, ennyi katonával meg lehet nyerni egy háborút

- utalt az EBESZ megfigyelőkre.

Orbán Viktor megérti, hogy a baloldal külföldről remél segítséget, most pedig végkép nagy a tét, de mint mondta, egy teljesen szokatlan jelenség, amit a baloldal kormányfőjelöltje mondott, miszerint ők a fasisztákat és a kommunistákat együtt képviselik.

Ha most nem nyernek, akkor az a baloldal jövője szempontjából izgalmas kérdések lesznek. Mindent a sutba dobtak a hatalom érdekében.

Szavazzunk a békére!

Orbán Viktor közölte, hogy most nem a baloldal, hanem az ország jövője a fontos. "Meg kell akadályoznunk, hogy belesodródjunk ebbe a háborúba. Békére van szükség, hogy építkezni tudjunk. Az elmúlt harminc évben nem volt akkora tétje a voksolásnak, mint most. Szavazzunk a békére" - zárta szavait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában