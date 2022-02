Márki-Zay Péter több alkalommal tett sértő megjegyzéseket a vidéken élő emberekre. Az egyik botrányos kijelentése december 6-án hangzott el

a közösségi oldalán közzétett videóban, ahol arról értekezett, hogy a vidéki emberek tudatlanok, buták.

A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnök-jelöltje így fogalmazott: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy ’18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy

felvilágosítsák a falusi, egyszerű, tudatlan embereket

is arról, hogy ki hozza be a migránsokat, ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni, akkor sem, ha ez egyes ellenzékieknek nem tetszik.”

Egy másik hétvégi videójában, ismét a migráció témakörében, Márki-Zay arról beszélt, milyen fontos, hogy

az utolsó faluban is „mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében”.

„Tehát, hogyha a migráció kérdését minden, a legutolsó falu legtudatlanabb emberéhez is sikerülne eljuttatni, hogy az csak a Fidesz, nos akkor a ’22-es választásra ez óriási hatással lenne” – fejtegette a baloldal jelöltje.

„Talán az utolsó faluban is mindenkinek kinyílna a lámpa a fejében, hogy migránsokat csak a Fidesz hoz be Magyarországra. És ezt érdemes lenne tudatni, mert még egyszer,

nagyon sok ostoba ember van,

aki azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes” – sértegette tovább az embereket Márki-Zay.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje nem ekkor sértette meg először a vidéki embereket, hiszen már az október 23-i Békemenetre a fővárosba érkezőket is tudatlannak minősítette. Az ATV Egyenes beszéd című, október 25-i műsorában azt mondta: „...a Telexnek a videóját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért nemcsak arról van szó, hogy ez nem egy szeretet- és békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy tényleg vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy hol vannak, buszokkal oda vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta a házi feladatát...”

Márki-Zay Péter láthatóan nem bánta meg ezeket a kijelentéseit, hiszen

az utóbbi napokban is otrombán megsértette a falusiakat.

Múlt vasárnap élőben jelentkezett a Facebook-oldalán, ezúttal kampánytanácsadójával, Simon Andrással az oldalán. A beszélgetés elején egyből szóba került, hogy több lap is felhívta a figyelmet az elmúlt hetekben arra, hogy a baloldal jelöltje

eltörölné a rezsicsökkentést, hogy sürgősségi osztályokat, szülészeteket zárna be, vagy hogy támogatja a fizetős egészségügyet.

A felajánlás kapcsán Márki-Zay elmesélt egy történetet, miszerint egy vidéki kocsmában is szembesítették egyik állításával, amire egyik aktivistája úgy reagált, hogy ott helyben fizet egymilliót, ha be tudják bizonyítani, hogy ezt mondta, mire visszakoztak beszélgetőpartnerei. Márki-Zay szerint ebből az következik, idézzük szó szerint, hogy „még egy vidéki kocsmában is meg lehet győzni ezzel embereket”. Tehát a vidéki kocsmákba, presszókba betérő embereket vitaképtelen és buta embereknek állította be.