Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a közelmúltban jelentette be, hogy engedélyezi az 5-11 éves korosztály oltását is a Pfizer gyermekvakcinájával.

Az első vakcinaszállítmány várhatóan jövő hét elején érkezik meg Magyarországra.

A gyermekek oltása a tervek szerint országosan december 15-étől indul.

Az első szállítmányban várhatóan 138 ezer adag vakcina érkezik, amelynek a fele – tehát 69 ezer adag vakcina – oltható el, a másik felét félre kell tenni a második oltáshoz, mert a további gyermekvakcina szállítmányok sorsa még bizonytalan. A második oltás a gyermekeknél is az első oltás után 3 héttel lesz esedékes.

Egy ampullában 10 gyermek oltásához való vakcina lesz, így az oltást is ennek megfelelően úgy kell megszervezni: egy kinyitott ampullára 10 gyermeket kell szervezni a házi gyermekorvosoknak is.

Gyermekek regisztrációja: vakcinainfo.gov.hu

Figyelem! A szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel rögzíthetik a gyermeket. Egy emailcímről egy gyermeket lehet rögzíteni. A szülőket arra kérik, hogy pontosan adják meg a gyermek adatait és az elérhetőségeket! Csak az ötödik életévet betöltött gyermek regisztrálható érvényesen!

Internetes időpontfoglaló megnyitása: néhány napon belül fog megtörténni, ennek pontos dátumáról és a gyermekoltásra kijelölt kórházakról külön tájékoztatás fog megjelenni. Figyelem! Az internetes időpontfoglalóban csak az érvényesen regisztrált szülők fognak tudni időpontot foglalni.

Gyermekek oltása a házi gyermekorvosoknál, vegyes praxisokban: amennyiben a szülő szeretné gyermekét beoltatni, érdemes azt a házi gyermekorvosnak is jelezni. Emellett a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon érvényesen regisztrált gyermekről tájékoztatást fog kapni a TAJ-szám szerint illetékes házi gyermekorvos is.

A 12-17 éves kamaszok oltása a nyár elejétől folyamatos. Az a szülő, aki kamasz gyerekét szeretné beoltatni, most előzetes időpontfoglalás nélkül is megteheti a vasárnapig tartó Oltási akción, illetve a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történt regisztráció után az interneten is tud neki időpontot foglalni ITT.

