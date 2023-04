Most kétségkívül az eddigi legnagyobb kihívás előtt áll Dárdai. Most van a legkevesebb ideje, hogy változást érjen el, mindössze hat forduló van hátra a Bundesligából. És most indul a legrosszabb helyzetből is: egyrészt utolsó a csapat, másrészt az automatikus bennmaradást jelentő 15. hely öt pontra van, az osztályozó, ami tavaly is a klub mentsvára volt, csak kettőre, de ahhoz két csapatot (Stuttgart, Schalke) is meg kellene előzni.

Dárdai jelenlegi megbízatása csak az idény végéig szól.

Dárdai szombaton a 12. Werder Bremen ellen mutatkozik be hazai pályán, és a győzelem kulcsfontosságú lenne a legutóbbi hat fordulóban nyeretlen Herthának. Utána idegenben a bajnoki címért kiélezett harcot folytató Bayern München ellen nem sok sansz van, aztán következik újra Berlinben a közvetlen rivális Stuttgart elleni kiesési rangadó, amit újra meg kellene nyerni. A 11. Köln otthonában nem reménytelen a pontszerzés, majd otthon a Bochum ellen megint csak győzelemre lehet szükség. Az utolsó fordulóban a középcsapat Wolfsburg ellen idegenben is el lehet csípni egy pontot.

Ha ezzel az igencsak pozitív eredménysorral számolunk (három győzelem, két döntetlen, egy vereség), az elég lehet minimum az osztályozó eléréséhez, de akár a sima bennmaradáshoz is, ugyanakkor átlagban 1,83 pontot jelentene. Tehát Dárdainak felül kellene múlnia korábbi önmagát, ilyen magas pontátlagot korábban egy idényében sem ért el a Herthával.

A Hertha edzőváltásról szóló bejelentésére záporoztak a hozzászólások a klub hivatalos Facebook-oldalán. A Magyar Nemzet kiemelte a négy legtöbb, egyenként több száz kedvelést kapott véleményt, amelyek jól mutatják, a drukkerek maximálisan bíznak Dárdaiban.

„Tisztelet Dárdai Pálnak, hogy harmadszor is elvállalta a feladatot, annak ellenére, hogy ki is eshet… Ez mutatja, hogy sok herthás van, akik a nyilvánosságban szerepelnek, de ő az egyetlen, aki törődik is a klubbal. Sok sikert Páli!”

„Pálhoz ragaszkodni kell. Nem számít, melyik osztály, nem számít, hogyan alakul. A lényeg, hogy újra készen áll, és megmutatja, mennyire szereti a klubját. Tiszteletet és hűséget érdemel.”

„Végre! Most csak hagyják nyugodtan dolgozni. Minden tiszteletem az övé, amiért visszajött hozzánk két kirúgás után. Igazi úriember. Remélem, hogy ha kiesünk, a másodosztályban is marad, mert ő az egyetlen igazi edző számunkra.”

„Dárdai passzol a régi Herthához, de soha nem illet a Bobic-féle bagázshoz. Fogalmam sincs, hol végzünk a bajnokságban, attól tartok, túl későn jött a váltás, de szorítok a csapatért. Üdv itthon, Pál!”