Az elkövetkező hetekben, hónapokban nemcsak legénybúcsúkra és nászutakra készülnek sokan, hanem a leánykérésre is. Nézzük, melyek a legkedveltebb helyszínek Európában a romantikára vágyóknak!

A Google kielemezte a tavalyi év a legkedveltebb keresőszavait. Kiderült, hogy egyre többször kerülnek fel a találati listára a házasságkötéssel kapcsolatos keresések. A megkérdezett férfiak többsége pedig mindkét fél számára emlékezetes kombinációra szavaz: összekötné a kiruccanást a lánykéréssel.

A kutatás során a közösségi médián megjelent fotókat és bejegyzéseket is elemezték, ez alapján készült egy lista a legkeresettebb helyszínekről.

A Metropol megnézte, hol vannak Európában a legmenőbb helyek. Örömre ad okot, hogy Budapestet is rengetegen választják a leánykéréshez.

Párizs, a szerelem városa

Az elsők között van természetesen Párizs. Bár nagyon sok jópofa poszt is készült, azzal a szöveggel, hogy miért ne az Eiffel torony előtt kösd be a cipődet, mert a kedvesed félreértheti és azonnal igent mond.

Párizs a legkedveltebb leánykérő helyszín

Forrás: Getty Images

Firenze és Toszkána

A toszkán táj Firenzével együtt ideális helyszín a romantika kedvelőinek. De Júlia erkélye Veronában is legalább ilyen népszerű. Nagyon sokan látogatják meg, hogy ott fél térdre ereszkedve feltegyék a nagy kérdést. Ami még vonzóbbá teszi ezt a pillanatot, hogy házasságkötő helyszínként is működik ez a romantikus balkon, ahol azonnal egybe is kelhetnek a szerelmesek.