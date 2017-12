Kiválasztották a tíz legjobb szinkronrendezőt

A Magyarszinkron.hu idén már másodszor kérte fel az olvasóit, hogy válasszak ki a szerintük legjobb tíz 2017-es szinkronrendezőt.

Minden évben több mint kétmillió perc szinkron készül el, amely több mint százötven magyar nyelvű csatorna között oszlik el. Ennek a munkának fontos részei a szinkronrendezők, akiknek nem csak a megrendelők, de a nézők, rajongók igényeinek is meg kell felelniük az általuk készített magyar változatokkal – írta az Origo.hu.

Az idei szavazásra az első alkalomhoz képest több mint ötször annyi szavazat érkezett. Íme a 10 név, néhány ismertebb rendezéssel – közöttük nem állítottak fel további sorrendet:

Kiss Virág: Downton Abbey, Mr.Selfridge, Rózsák harca, Naphegy klinika, Tommy és Tuppence forró nyomon.

Marton Bernadett: Városfejlesztési ügyosztály, Megkövült szívek, Dumb és Dumber kettyó, Repcsik, Step up- All in.

Dóczi Orsolya: Family Guy, Kingsman, Hajsza, A Fantasztikus négyes, Wall Street farkasa.

Báthory Orsolya: A törvény nevében, 300, 21 Jump street-a kopasz osztag, A házinyuszi, A diktátor.

Szalay Éva: Fargo, Sleepers – Pokoli lecke, Kerítések, Hello Ladies, Szerelem zálogba.

Nikodém Gerda: Bleach, Fullmetal Alchemist, Kung Fu Panda, Chuck, Waikiki páros.

Lengyel László: Better Call Saul, A SHIELD ügynökei, A királyi ház titka, A 12 majom, Az ötödik elem.

Dezsőffy Rajz Katalin: Lucifer, Titkok és hazugságok, Vikingek, Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot, Chatevalloni polgárok.

Csörögi István: Egyiptom hercege, Derült égből fasírt, Így neveld a sárkányod, Jégkorszak, Kung Fu Panda.

Kolozs Dóra: Fülenincs nyúl és a kétfülü csibe, Kék lagúna-Ébredés, Ördögfióka, Ron Burgundy-A legenda folytatódik, Middleton.